Alcaldesa a la espera de diálogo con el gobernador DeSantis

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami Dade, dice:

“Bueno hablamos con gente de su oficina y estamos esperando hablar con él luego”.

Tras múltiples peticiones de alcaldes del sur y el centro de Florida, el gobernador no se reúne ni se comunica con ellos: le consideran el gran ausente.

Carlos Hernández, alcalde de Hialeah, asegura:

“Hasta este momento ha sido un gobernador ausente, en Hialeah desde el primer momento nunca ha venido hablar conmigo. Da pena que él no hablado con nadie en este condado que tenemos un problema bastante serio donde estamos en este momento”.

En medio de la falta de comunicación del gobernador con los alcaldes, Político reporta que a puertas cerradas, en un encuentro de la asociación industrial de la Florida, el gobernador desestimó los riesgos del coronavirus, contradijo la ciencia e hizo comentarios que tuvieron como blanco al juez John Roberts presidente de la Corte Suprema.

“Estamos jugando juegos, por la falta de liderazgo del gobernador y no estamos hablando de política ... más republicano que yo no es, y más conservador que Carlos Hernández no es”

En tanto el periódico The Hill, desde Washington DC publica que funcionarios de salud que prefirieron el anonimato dijeron a The Sentinel que se les había pedido que no hablaran sobre el COVID-19 hasta después de las elecciones del 3 de noviembre y que se les instruyó que hablarán de otros problemas de salud como la gripe y la pérdida de la audición.

Según el diario que cita a un funcionario senior del departamento de salud se trata de parte del control de arriba hacia abajo de la oficina del gobernador y la orden supuestamente habría venido de Alejandro moscoso director de comunicaciones del departamento de salud.

Y ante esta supuesta estrategia, los alcaldes tienen un plan.

“Vamos a seguir con una campaña informando y pidiendo la ayuda de todos. No hay manera de hacer crecer las camas porque todo el país está en la misma situación”, dice Cava.