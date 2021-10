Alcalde de Miami habla sobre el despido del jefe de la policía

Arturo Acevedo fue despedido como jefe de la policía de Miami con la ratificación unánime de la comisión y sin presentar una defensa. Estuvo en Miami solo 6 meses, pero pudiera dejar atrás varias investigaciones y presentar una demanda millonaria contra la ciudad.

Los miembros de la comisión se mostraron sorprendidos, algunos hasta airados, cuando Arturo Acevedo no presentó un caso para apelar su suspensión y despido. Su abogado argumentó que no les dieron suficiente tiempo para prepararse.

Le preguntamos al alcalde si esto le sorprendió.

“Sí me sorprendió. Yo creo que los comisionados le dieron una amplia oportunidad para poder presentar su defensa”.

Observadores legales están convencidos que se trata de optar por una demanda legal que pudiera ser millonaria.

“Siempre me preocupa una demanda legal. Como alcalde me preocupa cualquier amenaza contra la ciudad”.

Anoche Acevedo dijo que ya han comenzado las investigaciones sobre los alegatos que él hizo en contra de algunos de los comisionados. Los comisionados y el alcalde dicen no saber nada de dicha investigación.

Y el alcalde rechaza informes que han circulado diciendo que él no apoya la selección del jefe interino Manny Morales.

“No, no es cierto. Yo lo discutí con el administrador y el cree que es la mejor decisión y yo lo apoyo. También he tenido conversaciones con el jefe y me siento muy confiado”.

Manny Morales, que aceptó el cargo anoche, es cubanoamericano criado en Miami, ha estado en el departamento 35 años, durante los cuales ha encabezado todas las distintas secciones de la policía de Miami.

“Y también he recibido muchas llamadas de la comunidad que es una persona que se involucra en la comunidad”.

Molares fue finalista para jefe antes que Acevedo fuera contratado y ahora espera tener la oportunidad de nuevo.

Morales nos dijo que planea reunirse con los miembros del cuerpo policial, lo antes posible, personalmente, para trabajar hacia levantar la moral y unir al departamento.