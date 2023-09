Abogados recomiendan cómo legalizarse si tiene una I-220A

La congresista María Elvira Salazar asegura que “lo que tiene que hacer la administración de Biden a través del secretario Mayorka es darle parole in place a ese cubano que ya está adentro para que se pueda acoger a la Ley de Ajuste Cubano.

Desde que envió este mensaje antes de partir a Washington, el director de prensa de la congresista confirma que ha seguido abogando por esta petición.

El abogado de inmigración, Jorge González, explica que “el gobierno tiene la facultad de establecer este programa de parole in place no solo para los I-220A sino también para los liberados con fianza e inclusive a los que solamente les dieron un notice to appear”.

Por el momento a aquellos con I-220A como a Ángel Cesar Castillo, quien junto a su hijo cruzó el río Bravo hace un año, los abogados les recomiendan preparar sus casos de asilo: “lo que queremos es venir que nos den la oportunidad de trabajar y aportar a este gran país”, apunta Castillo.

Mientras los abogado de inmigración insisten en que “tienen que enfocarse en presentar un caso de asilo fuerte buscar pruebas, testigos, fundamentar un caso de asilo”.

Hay una esperanza para aquellos cuyos familiares los hayan reclamado y se hayan desesperado cuando cerró la embajada de Estados Unidos en Cuba y se lanzaron acabando aquí en EEUU con I-220A, si ese es su caso le aconsejan intentar legalizarse por la vía de la reclamación.

“Si tiene aprobada la I130 se te puede terminar la corte así tienes otra solución a tu problema que no es la corte”, explica el abogado.

Por su parte, la congresista María Elvira reconoce que “es imposible dejar en el limbo a casi medio millón de cubanos”.