Jornada marcada por el calor en el sur de Florida: cómo enfrentarse a las altas temperaturas

Este miércoles se espera más calor en el sur de Florida. Así que si esta tarde va a estar haciendo actividades al aire libre recuerde mantenerse hidratado y tomar descansos a la sombra.

La máxima hoy en Miami pudiera llegar a los 95°F, pero con índices de calor de entre 105°F y 110°F.

El calor va a mantenerse por los próximos días, por lo que algunas alertas por calor pudieran ser necesarias.

La lluvia comienza a asomarse también este miércoles, justo para inaugurar nuestro período lluvioso, con algunos chubascos aislados y quizás fuertes tormentas principalmente cerca del Lago Okechobee.

Mañana jueves la probabilidad de lluvia será un poco mayor, en el orden del 40% y con calor también garantizado.

5/15 5AM: Today will be the hottest day of the week thus far for most areas, with high temps in the mid-90s and heat index values around 100-105. There will also be chances for showers and thunderstorms, primarily over northern areas. A few storms could be strong to severe. #flwx pic.twitter.com/TsVe3E3s8N