AAA ofrece servicio gratuito “Tow to Go” para el Día de Acción de Gracias

Las fiestas están aquí y la AAA ofrece una opción para los que necesiten un aventón si beben demasiado.

Auto Club Group está activando, una vez más, su programa gratuito Tow to Go, que brinda transporte para el conductor y su vehículo.

El servicio estará disponible a partir de las 6 p.m. del miércoles 23 de noviembre hasta las 6 a.m. del lunes 24 de noviembre.

¿Cómo funciona? Cuando alguien llama a Two to Go, AAA envía una grúa para transportar al conductor y su vehículo a un lugar seguro dentro de un radio de 10 millas. El servicio es gratuito para cualquier persona, pero AAA pide que se trate como último recurso.

AAA ha ofrecido este servicio en las principales festividades durante casi 25 años. En ese tiempo, ha podido ayudar a más de 25,000 conductores ebrios.

“AAA se enorgullece de ofrecer este servicio que ayuda a llegar a casa de manera segura este Día de Acción de Gracias”, dijo Mark Jenkins, vocero de AAA – The Auto Club Group. “El alcohol, las drogas e incluso los medicamentos recetados pueden afectar su capacidad para conducir. Así que no te pongas en riesgo. Encuentre un conductor designado o un programa de viaje compartido. Si tiene la tentación de conducir ebrio, llame a AAA y lo llevaremos a un lugar seguro”.

Según la Administración Nacional de Seguridad en las Carreteras, entre 2016 y 2020, más de 800 personas murieron en accidentes que involucraron a un conductor ebrio durante el fin de semana festivo de Acción de Gracias.

A nivel nacional, AAA espera que este 2022 sea el tercer Día de Acción de Gracias más concurrido en la historia.

Lo que debes saber de este servicio:

Número de teléfono

(855) 2-TOW-2-GO o (855) 286-9246

Pautas para el remolque:

• Desde las 6:00 p. m. del miércoles 23 de noviembre hasta las 6:00 a. m. del lunes 28 de noviembre.

• Gratis y disponible para miembros y no miembros de la AAA.

• Viaje local para una persona y su vehículo a un lugar seguro dentro de un radio de 10 millas.

• No se pueden programar citas con anticipación para usar Tow to Go. La agencia enfatiza que debe usarse como último recurso. El servicio solo está disponible para una persona y su vehículo.

• En algunas situaciones, es posible que AAA necesite hacer otros arreglos para que una persona discapacitada pueda volver a casa de manera segura.

• Es posible que Tow to Go no esté disponible en áreas rurales o durante condiciones climáticas severas.

• El programa opera en Florida; Georgia (excluyendo Savannah); Iowa; Michigan; Dakota del Norte; Nebraska; Tennesse; Wisconsin; denver; Colorado; Charlotte, Carolina del Norte; y Fort Wayne/South Bend, Indiana.