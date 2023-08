Florida prohíbe licencias emitidas a indocumentados en otros estados

En la Florida, los indocumentados nunca han tenido derecho a sacar licencias de conducir, pero muchos manejan de todas maneras. Personas como una madre que seguimos en el 2017 dicen que se arriesgan todos los días para poder ir al trabajo o llevar a sus hijos al colegio.

Desde entonces, varios estados han permitido que personas indocumentadas saquen licencia.

"Hay 19 estados de los Estados Unidos donde una persona indocumentada puede obtener una licencia de conducir en ese estado. Antes del 1 de julio, esa persona pudo venir a la Florida y usar esa licencia aquí para manejar en este estado", explica el abogado Aron J. Gibson.

Pero eso cambió el 1 de julio, cuando entró en vigor una nueva ley estatal que prohíbe el uso de esa clase licencias emitidas a personas indocumentadas. Licencias como una de Connecticut que tiene las letras DO y dice que no sirve como identificación federal. O como una de Delaware que dice que te da privilegios de manejar, pero no es una identificación.

El abogado Gibson explica que ahora, si un policía te detiene mientras conduces en este estado y muestras una de esas licencias, podrías recibir una multa criminal por manejar sin licencia válida.

"Cuando te dan una multa criminal por manejando sin licencia, la policía tiene la opción de arrestarte y llevarte a la cárcel….O la policía te puede simplemente dar la multa y decirte que te tienes que presentar en corte. Eso todavía es un arresto, pero no te llevan a la cárcel”, dice Gibson.

Aunque no hay manera de saber cuántos conductores indocumentados hay en la Florida, según datos que obtuvimos del Estado, en el mes de julio, de los 1,989,319 conductores multados en la Florida, 378,346 no tenían una licencia válida.

El abogado Gibson dice que cree que esta nueva ley aumentará el número de personas que enfrentarán cargos criminales por manejar sin licencia en el estado de la Florida.

“Porque ahora vamos a tener personas en el estado de la Florida manejando con licencias de conducir de otros estados. Y si ellos no saben que la ley ha cambiado y en su posesión tienen una licencia inválida, entonces la policía le van a decir lo siento, pero la licencia ya no es válida aquí”, dice Gibson.

Por eso Gibson dice que es importante entender cuáles son las licencias que ya no son válidas en la Florida.

Por ejemplo, las licencias de Connecticut emitidas a residentes y ciudadanos que muestran documentos federales sí son válidas pero las que se emitieron con un pasaporte extranjero y una cuenta de luz, no. La lista de licencias no permitidas está cambiando frecuentemente por lo que debes revisar la página del Departamento de Vehículos Motorizados de la Florida