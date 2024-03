Demanda: madre queda discapacitada después de cirugía de rutina 

A dos meses de la llegada de su tercer hijo, María Rodríguez y su esposo Rolando Oliva decidieron que su familia estaba completa.

“Por mi edad, por la cantidad de niños”, dice María.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

En noviembre del 2022, la madre del sur de la Florida fue al hospital Jackson Memorial para remover sus trompas de Falopio. Ella dice que su médico le dijo que era una cirugía sencilla con poco riesgo de complicaciones.

“Toma solo como 20 minutos, poco dolor, recuperación rápida de una semana, y nada que iba a ir para la casa el mismo día”, dice María.

Pero María no pudo regresar a su casa ese día y terminó hospitalizada por meses, luchando por su vida.

“Cuando la doctora salió dos horas después, ella me dijo que dos instrumentos se rompieron dentro de María”, dice su esposo, Rolando.

El instrumento se llama trocar y se utiliza en cirugías poco invasivas. En el caso de María, para acceder a su abdomen y guiar a sus médicos por medio de una cámara.

“Estaba difícil entender cómo en un hospital aquí en los Estados Unidos, en un hospital tan grande, tan conocido pudiera pasar algo así”, dice Rolando.

María y su familia demandaron al fabricante Applied Medical Resources Corporation y a Jackson Health System, entre otros.

Ellos alegan que los médicos no lograron recuperar las piezas del cuerpo de María y ella tuvo que someterse a varias cirugías por complicaciones incluyendo un derrame cerebral, infecciones, coágulos de sangre y problemas psicológicos.

“A mí me llamaban la muchacha del milagro,” dice María. “Muchísimas operaciones, mucho dolor, cosas que yo no entendía que me habían pasado”.

A María también tuvieron que amputarle tres dedos de su mano derecha.

“Es mi mano dominante y yo perdí los tres dígitos. No puedo levantar a mis hijos, es muy limitado todo lo que hago”, dice María.

“Ella tiene que seguir para adelante pero yo sé que eso es muy difícil para ella”, dice Rolando.

El abogado de la familia Andrew Yaffa dice que Applied Medical Resources sabía que su producto podría romperse.

Telemundo Investiga descubrió que desde el 2015, se han hecho más de una docena de reportes a la FDA acerca de este instrumento. En cada uno de esos casos, se quebró, dobló o rompió.

En un comunicado, Applied Medical nos dijo en parte: “… tomamos la demanda de la señora Rodríguez y cualquier reporte de problemas en serio. Applied Medical produce millones de trocars cada año y sigue protocolos estrictos de fabricación”, agregando que están “investigando a fondo este asunto”.

Jackson Health System se negó a darnos un comentario ya que la demanda está pendiente.

María dice que su vida y la de su familia nunca será igual.

“Yo tuve mis niños para cuidarlos yo, que ellos disfrutaran de una mamá y ellos han robado a mis hijos de eso, de un mejor futuro”.

María dice que las piezas de plástico siguen en su cuerpo.