Encuentro virtual – Republicanos en el Senado bloquean plan de seguridad fronteriza

Los republicanos en el Senado bloquearon el plan de seguridad fronteriza que había sido negociado con los demócratas, que incluía ayuda a Ucrania e Israel y que hubiese dado oportunidad a cubanos con intención de llegar a Estados Unidos por la frontera de obtener un camino a la residencia.

Analizamos lo que el proyecto planteaba y cómo influyeron las críticas de Donald Trump para que los republicanos se echaran para atrás.

Además conversamos cobre cuál debería ser la estrategia del equipo legal del ex presidente Trump para lograr que el juicio por presunta interferencia electoral no se celebre en marzo, después que un tribunal federal de apelaciones dictaminara que no tiene inmunidad.

Y viene al programa el alcalde de Hialeah, Esteban Bovo, para explicar en detalle cómo se hará cumplir la nueva medida que prohíbe que los dueños de casas móviles las alquilen como viviendas permanentes.

La conversación y el análisis puede verlo por todas las plataformas de Telemundo 51 y el canal 906 de Roku a partir de las 8 de la noche.