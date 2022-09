Elecciones de código de las familias en Cuba

Desde Cuba le habló a Telemundo 51 un joven opositor en Sancti Espíritu que fue uno de muchos que no votó sobre el Código de las Familias que legaliza los matrimonios gay, les permite adoptar a niños y legalizó la gestación subrogada conocida como “alquiler de vientres” en Cuba.

El no votó necesariamente porque esté en contra de ello si no porque se opone a la imposición del gobierno cubano y lo que llama el mal mayor que trae implícito este referéndum.

“Es una dictadura en dictadura verdaderamente no se debe votar yo me quede en casa, yo no vote, es una forma de decirle un no al régimen de yo no estoy de acuerdo,” dijo Alex Fabrega.

Una madre que vive en Cuba dice que lo único que celebra es que hoy no se ha ido la electricidad cree que por ser día de elecciones, su hijo cumplió 27 y 28 años preso por salir a marchar el 11 de julio. Este domingo ella no votó.

“Para ellos simbólicos para mi no significa nada ellos han destruido a mi familia como a tantas en Cuba,” dijo Ailex Marcano mamá del preso.

Por su parte la televisión cubana informó que más de 5 millones de cubanos habían votado, Díaz Canal habló sobre un posible voto castigo en las elecciones y estos opositores desde Cuba hoy denunciaron el descontento por la escasez de alimentos, medicina, electricidad y artículos básicos; sin olvidar a jóvenes como el hijo de Alexis, Ángel Jesús, que siguen tras las rejas.