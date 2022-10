En tiempo real: observa con horror desde su celular como unos ladrones robaban su casa

California.- Una mujer del condado de Orange pasó por una experiencia aterradora después de que unos ladrones saquearan su casa.

La propietaria no estaba allí mientras sucedía pero vio cómo se desarrollaba en tiempo real en su sistema de vigilancia.

Tamara Schlachter le cuenta su historia a la estación hermana NBC4 como una advertencia para otros propietarios.

Con martillo en mano, los sospechosos extrajeron cerce de medio millón de dólares en joyas, según las autoridades.

“Simplemente, fue una experiencia aterradora ver eso en vivo, lo que estaba pasando, pero aún así estoy muy agradecida de que no hubiera nadie en casa”, dijo Schlachter.

Todavía la persigue el video de vigilancia de la casa de su familia en Yorba Linda.

Salió con su hija a cenar el jueves por la noche, alrededor de las 7:30 p.m., cuando recibió una notificación que decía que una cara desconocida estaba dentro de su casa.

“Así que rápidamente miré mi teléfono y pude ver a un hombre caminando por mi sala multiuso”, dijo Schlachter.

No solo un hombre, sino dos.

Schlachter y su hija llamaron de inmediato al 911 y le explicaron al despachador lo que estaba sucediendo.

Schlachter dice que los intrusos irrumpieron por la puerta corrediza de vidrio trasera y la hicieron pedazos.

“No tenemos claro por qué la alarma originalmente no sonó”, dijo Schlachter. "De alguna manera subieron las escaleras sin que los sensores se activaran, pero no estamos muy seguros de por qué. Pero cuando miramos las imágenes, estuvieron allí durante 14 minutos".

Durante ese tiempo los ladrones saquearon la casa, vaciaron los cajones y tiraron todo al piso.

A pesar de una rápida respuesta de los agentes del alguacil del condado de Orange, Schlachter dice que los hombres robaron dinero en efectivo y alrededor de $20,000 a $30,000 en joyas antes de escapar.

Schlachter dice que algunas de las joyas robadas no se pueden reemplazar.

“Mi papá me dio un collar de perlas cuando nací”, dijo Schlachter.

Un hermoso collar de un padre orgulloso para su hija.

“Luego, en mi cumpleaños número 50, mi padre me regaló una perla negra y escribió un hermoso dicho sobre el significado de esa perla negra, así que supe que también tendría que lidiar con esa sensación de perderla”, dijo Schlachter.

Pero ella dice que sucedió un milagro.

“Alrededor de las 4:30 de la mañana, todos se habían ido y entré a mi habitación, estaba desordenada y oré: ‘Señor, solo dame una pepita de esperanza’, solo algo aquí y en medio de todas las cosas que encontré mi collar de perlas negras que mi papá me dio”, dijo Schlachter.

Schlachter no quiere que nadie más experimente el miedo y la angustia por la que ha pasado su familia.

Espera que alguien identifique a los ladrones y llame a los investigadores del alguacil.

“Quiero que esta historia salga a la luz para asegurar que otras familias estén seguras y puedan protegerse”, dijo Schlachter.

Schlachter cree que al menos otra casa también fue atacada en su vecindario, pero NBC4 todavía está tratando de confirmarlo con los investigadores.

