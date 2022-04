Ofrecían $50,000 por sospechoso de tiroteo en NY; qué pasará ahora con la recompensa

La policía de Nueva York anunció que los cinco informantes que ayudaron a capturar al presunto atacante que disparó dentro de un vagón del metro de Brooklyn serán elegibles para dividir la recompensa de $50,000 que se ofreció durante la búsqueda de 30 horas por el sospechoso.

El departamento de policía se asoció con la MTA y el Sindicato de Trabajadores del Transporte Local 100 para ofrecer la recompensa por información crítica que condujera al arresto en las horas posteriores al ataque en la estación de metro de Sunset Park que dejó a 10 personas baleadas y más de una docena más herida.

El NYPD ofreció $25,000, mientras que la MTA y TWU ofrecieron $12,500 cada uno.

"El público es a quien servimos, pero a menudo también es nuestro mejor socio", dijo la comisionada de la policía de Nueva York, Keechant Sewell. “Agradecemos a todos los que respondieron a nuestra llamada de información para localizar a este sospechoso, incluidos todos aquellos cuyas pistas no dieron resultado. Instamos al público a unirse a nosotros en este esfuerzo por encontrar a este sospechoso y los neoyorquinos dieron un paso al frente".

PASO A PASO: CÓMO FUE EL ARRESTO DEL PRESUNTO ATACANTE DEL METRO DE BRROKLYN

El sospechoso de 62 años, Frank James, supuestamente se disfrazó durante el ataque y arrojó la ropa durante el caos que siguió para huir de la estación de metro sin ser detectado, alegaron los fiscales en su primera comparecencia ante el tribunal el jueves.

Viajó en los trenes después del tiroteo con una segunda MetroCard, diferente de la que usó justo antes del ataque de Brooklyn, que los investigadores no sabían que tenía, según un alto funcionario policial. Esa segunda tarjeta es la razón por la cual la policía perdió el rastro de sus movimientos hasta su arresto.

James también tenía un segundo teléfono, además de uno recuperado en el lugar del crimen, y las autoridades estaban trabajando para acceder al dispositivo. Los investigadores dijeron que no sabían previamente sobre el segundo teléfono, de lo contrario, habrían tratado de usar su señal para rastrearlo.

“Espero no cometer un error”, pensó Puebla cuando avisó a la uniformada, según relató a Telemundo 47. “Sí sentí miedo, porque es un criminal”.

No fue hasta alrededor de la 1:45 p.m. el miércoles que James finalmente fue detenido, cuando la policía lo recogió cerca de St. Marks Place y First Avenue en East Village. Eso fue después de que la policía recibiera varias informaciones de Crime Stoppers, incluido uno del propio sospechoso, quien dijo por teléfono: "Este es Frank. Me están buscando… mi teléfono está a punto de morir", según las fuentes.

LOS INFORMES QUE LLEVARON A LA POLICÍA AL LOWER EAST SIDE

Incluso si no lo hiciera, un alto funcionario policial dijo que la policía ya estaba trabajando en un informe hecho por Twitter de un avistamiento en el Lower East Side y que estaban revisando el área buscándolo. Un oficial de la ley dijo el viernes que los investigadores también usaron tecnología de reconocimiento facial para ayudar a identificar al sospechoso, además de rastrear el arma hacia él.

James le había dicho a la policía que estaba en un McDonald's, pero cuando llegaron los oficiales, ya no estaba allí, así que dieron la vuelta y finalmente lo vieron en la esquina de una calle. No se resistió al arresto.

El joven de solo 18 años narró cómo un buen samaritano lo ayudó a salir del tren tras quedar herido de bala en medio del caos.

Tres fuentes familiarizadas con el arresto dijeron que uno de los oficiales de la policía de Nueva York se acercó y le preguntó al hombre si era James. Respondió diciendo que sí, y que había estado esperando a que la policía lo encontrara todo el día, según las fuentes.

LA AYUDA DEFINITIVA DE DOS RESIDENTES

Además de las pistas que llegaron a través de Twitter de que la policía usó para rastrear a James, fue cuando la policía se concentraba en él en East Village que recibieron ayuda de los neoyorquinos como Zack Tahhan y Lee Vasu, quienes vieron al sospechoso en el calle y avisaron a los oficiales.

"Los llamé a allí, ese fue mi primer instinto. Estaba preocupado, no quería sacar mi teléfono de mi bolsillo, el tipo tenía una bolsa de lona", dijo Vasu a NBC New York. "Lo vigilé todo el tiempo para que no escapara. Cuando estaba cerca de nosotros, estaba a seis o siete pies de mí, murmuraba para sí mismo. No parecía estar bien… dijo (groserías) al FBI, estaba discutiendo consigo mismo".

Autoridades revelaron fuertes detalles a la familia de la víctima Robinson Lalin sobre cómo murió y quedó irreconocible.

"La gente caminaba detrás de él, dije: 'Chicos, manténganse alejados de él, créanme, ¡este es el tipo!' Veo a la policía caminando desde allí, dije '¡Este es el tipo, atrápenlo, atrápenlo!' Gracias a Dios, lo atrapamos”, dijo Tahhan, quien dijo que ayudó a detener a los oficiales.

No estaba claro qué cinco personas que dieron pistas al NYPD recibirían partes iguales de la recompensa de $50,000, o si Vasu o Tahhan estaban entre ellos, ya que el proceso Crime Stoppers brinda anonimato. La policía dijo que el dinero de la recompensa solo se emite tras el arresto y la acusación de un individuo, por los cuales James ya ha pasado.

"Gracias a la ayuda de estos cinco buenos samaritanos, la policía de Nueva York pudo hacer su trabajo y sacar a un sospechoso peligroso de las calles solo unas horas después de que se publicara su foto", dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. "La valentía de estas cinco personas es lo que realmente hace de la ciudad de Nueva York la ciudad más grandiosa del mundo".

El presidente de la MTA, Janno Lieber, quien se ha enfrentado a preguntas sobre por qué las cámaras en la estación de metro no funcionaban correctamente, lo que puede haber causado que el período de búsqueda se prolongara, dijo que los informantes ayudaron a "sacar de las calles a un maníaco acusado de un horrible ataque a nuestra ciudad".

El anuncio de la recompensa se produce un día después de que el hombre cuyo presunto ataque desencadenó la peor interrupción del viaje que la ciudad ha visto en 20 años, según los fiscales federales, fuera detenido sin derecho a fianza después de la aplicación.