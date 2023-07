Crueldad animal: encierran y abandonan a dos perros sin agua ni comida

SAN DIEGO - Ver a dos perros encerrados, sin acceso a comida y agua, es la realidad de una comunidad de vecinos en un complejo de casas móviles en El Cajón, quienes dijeron que se encuentran consternados, al ver que dos lomitos fueron abandonados a su suerte y expuestos a una terrible muerte.

Un mosquitero roto se ha vuelto el único contacto de estos perros con el exterior. Los vecinos dicen que no tienen idea de cuántos días llevan los perros ahí, sin agua y sin comida. Aseguran el conteo va desde los cuatro a los nueve días.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

“Mi preocupación es que se mueran, se mueran ahí de sed o hambre”, dijo Epifanio Hernández.

La casa fue abandonada por sus antiguos dueños. Hoy Epifanio, quien acaba de comprar la casa móvil, dijo a TELEMUNDO20 que no puede entrar, pues quienes vivían ahí dejaron los perros dentro y no saben qué tan riesgoso es para él abrir la puerta, sin ayuda de las autoridades.

Los vecinos los han alimentado, como pueden.

“Una bolsa delgadita, la lleno de croquetas y la aviento y pues esperar que ellos la abran”, dijo Ian Ávalos, vecino en El Cajón.

Incluso Ian fue más allá este sábado con su padre y logro introducir agua a la vivienda donde están los perros.

“Puse una escalera ahí en la orilla de la ventana y luego mi apá los distrajo ahí tocando la puerta y ellos se fueron para allá y yo me subí a la escalera y les puse la cubeta por dentro”, relató Ian Ávalos.

Y aunque han llamado en constantes ocasiones al Departamento de Servicios Animales, la respuesta parece no llegar.

“Estoy sorprendida de que los haya llamado varias veces y la manager también y que a la fecha no hayan hecho nada, que nada más vengan y vean y se vayan, yo no sé porqué, ni cuáles son las reglas, pero se me hace inhumano que los perros estén ahí, y no sé qué están esperando que se mueran o yo no sé”, señaló, Marcela Ávalos, vecina en El Cajón.

Sin embargo, el dolor de los perros, que parecen ser un husky y un pastor belga, dicen los vecinos, se siente hasta sus habitaciones.



“Trato de entenderlo, pero no puedo, porque yo tengo perros y la verdad es bien malo eso y se me hace que no están bien esas personas, me da tristeza”, agregó Ian Ávalos.

TELEMUNDO20 encontró una notificación por parte del Departamento de Servicios Animales en el condado de San Diego, con fecha del 30 de junio, que pedía de forma inmediata remover a los perros de la propiedad o estos serían decomisados, sin embargo, nada de esto ha sucedido.



“Aquí El Cajón es una de las áreas más calientes de San Diego y sobre todo estas casas se ponen muy calientes por dentro y ya me imagino como ellos están aguantando la temperatura y sin agua”, agregó Marcela Ávalos.

Y ahora una segunda preocupación incrementa, pues por las noches han notado una gran cantidad de ratas alrededor de la casa móvil.



Telemundo20 llamó en constantes ocasiones al Departamento de Servicios Animales en el condado de San Diego y ellos solo se limitaron a decir que era una investigación en curso y tenían otras prioridades que atender, mientras tanto estas dos mascotas siguen encerradas y a su suerte en esta vivienda.