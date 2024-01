Candidatos a alguacil de Miami-Dade hablan sobre sus propuestas y responden preguntas

Los votantes de la Florida aprobaron en 2018 una enmienda que, entre otras disposiciones, exige que Miami-Dade elija a un alguacil antes de que finalice 2024 para que asuma el cargo en enero de 2025.

Los candidatos al cargo del sheriff, que estarán en las boletas por primera vez en más de 60 años, presentaron sus propuestas y respondieron a preguntas la tarde del jueves en un foro con miembros de la Asociación Hispana de Oficiales de Policía (HPOA por sus siglas en inglés).

"Queremos mejorar el departamento porque hay problemas", dijo otro de los candidatos presentes en el foro, John Rivera.

"Este sheriff es elegido por la ciudadanía. No por la alcaldesa", explicó Rosanna Cordero-Stutz, candidata a alguacil de Miami-Dade.

El jueves, asistieron 12 de los 15 candidatos al foro. Uno de los candidatos que no estuvo presente fue Joe Sánchez, quien habló con Telemundo 51 asegurando no haber sido invitado.

"No fui invitado a este debate por la simple razón de que yo soy un candidato de afuera de un departamento completamente diferente, un departamento con una cultura diferente y disciplina y contabilidad donde la gente se hace responsable por sus acciones", dijo Sánchez.

En el evento se le informó a Telemundo 51 que faltaron tres candidatos, ya que ellos habían anunciado su candidatura después de que el evento fue organizado.

Fue un encuentro donde se les pudo hacer a los candidatos distintas preguntas.

Telemundo 51 tuvo la oportunidad de preguntar sobre qué ocurrirá con los inmigrantes una vez que el sheriff entre en función.

"No va a cambiar, nosotros no vamos a estar ahí afuera buscando a las personas que son ilegales", dijo el candidato Ignacio Álvarez.

"Yo no voy a hacer el trabajo de customs, ese es el trabajo de ellos y yo no me voy a poner a buscar a gente", dijo Rivera.

"No tenemos suficientes oficiales para combatir el crimen en este condado, cómo nos vamos a poner nosotros a enfocar a parar personas para preguntar si tiene la licencia, si tienen identificación", dijo Sánchez.