Reaccionan en Cuba al traslado a la “fuerza” de artista en huelga de hambre

Personalidades de la oposición y el Movimiento San Isidro (MSI), que encabeza el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, reaccionaron al traslado de éste a un hospital de La Habana tras más de siete días declarado en huelga de hambre y sed.

“Hay muchas cosas turbias que no salen a la luz. Solo sale lo que ellos quieren sacar de la manera que ellos quieren sacarlo", señala Anamely Ramos, integrante del movimiento San Isidro, quien considera que el vídeo mostrado por las autoridades y medios estatales genera más dudas, sobre lo sucedido la madrugada del domingo.

Aparentemente habría sido grabado por una trabajadora del hospital Calixto García pero las ciscumstancias no le convencen.

“¿Yo tengo qué confiar en esa persona? Porque además hay incluso especialistas me han dicho que las factura de ese vídeo no parece ser de un vídeo celular. Parece ser un vídeo de una cámara. Que posiblemente sea de la misma seguridad del estado", señala Ramos.

Los principales medios estatales del régimen difundieron horas después la nota informativa que apareció primero, de manera inusual, en la cuenta de Facebook de la dirección de salud pública de La Habana. El comunicado destaca, y esto fue citado también por el Granma, que en un examen físico a Alcántara no se constatan signos de desnutrición con presencia de parámetros clínicos y bioquímicos normales.

“Ellos con esta información lo que quieren es desacreditar a Luis. Decir que no fue verdad nada de eso. Pero es absurdo porque si no fuera verdad ¿por qué tenían a 5 policías alrededor de su casa, por que no han dejado todavía a nadie llegar ahí?, señala Ramos.

El supuesto informe médico insiste en que la condición clínica es normal pero no aclara porque permanece hospitalizado en una sala de terapia, como han confirmado medios alternativos.

En declaraciones a Diario de Cuba, el tío de Alcántara solicitó la presencia de un equipo médico independiente en el caso.

Ramos asegura que Alcántara fue sacado a la fuerza de su vivienda pasadas las 4 de la mañana de este domingo.