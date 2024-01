Nuevas regulaciones sanitarias para la importación de comida a Cuba

Viajar a Cuba y llevar en el equipaje productos cárnicos, enlatados o embutidos, se ha vuelto rutinario para viajeros frecuentes.

Pero para poder introducirlos a la isla, el viajero debe cumplir con regulaciones sanitarias especiales, que si bien no son nuevas, tienen fecha de implementación desde el pasado 10 de enero.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Alcab Service es una agencia que ofrece a sus clientes información sobre el envío de alimentos y aclara cuáles productos no deben llevar en el equipaje o podrían correr el riesgo de ser decomisados.

"Nosotros, como agencia, los vamos a orientar en poder llevar carnes enlatadas, prensadas, retractiladas, no carnes con huesos, no huevos o productos lácteos no pasteurizados", explicó Maydanis Caballero, de Alcab Service.

"Esos tipos de productos artesanales o más bien de la casa o de la finca, de algún lugar, no se pueden importar, no podemos matar un cerdito e importarlo a Cuba sin que esté certificado", agregó.

Tampoco se permite la importación de carne de caza salvaje.

Además, está prohibida la importación de nuggets de pollo u otros empanados crudos, así como alimentos para animales que en su base proteica contengan harinas de rumiantes.

Y es que aunque se sabe del desabastecimiento de comida que hay en Cuba, el régimen dejó en claro que cualquier producto cuyo embalaje sufra alguna ruptura o deterioro, será decomisado e incinerado.

Para la lista completa de productos prohibidos por el Ministerio de la Agricultura de Cuba, haga click aquí.