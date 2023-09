Lo que se sabe de las nuevas medidas financieras de Washington hacia La Habana

Fuentes con acceso al tema comentaron que la administración de Joe Biden decidió aplazar el anuncio de la medida para otro momento esta semana, probablemente para no hacerlo en el contexto de la visita del presidente Cubano Miguel Díaz-Cannel a Nueva York en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas.

Si bien aún no vemos todo en papel, sí tenemos una idea de lo que está por llegar. “Esto es un esfuerzo de la administración para hacerle la vida más fácil a los cuentapropistas de las mypimes cubanas”, asegura Pedro A. Freyre, abogado de Akerman LLP.

Desde Miami, el abogado Freyre representa a múltiples compañías americanas con intereses en Cuba, por eso ha tenido acceso al proceso de gestión de medidas financieras que la administración Biden está a punto de anunciar.

“Las personas y organizaciones cubanas privadas, ahora podrán no sólo abrir cuentas en EEUU sino que podrán operar cuentas desde Cuba, cosa que no podían hacer antes”, explica el abogado Freire, quien aclara que aún no trasciende cómo exactamente sería ese esquema de transacciones.

John Kavulich del consejo económico y comercial US-Cuba comenta que -si no hay cambios en este sentido- “el envío de dinero a Cuba tendría que ir a través de un tercer país”.

Los expertos aclaran que una cuenta bancaria en EEUU no es una línea de crédito. Kavulich especifica que siempre es una opción que “después puedas convencer al banco de que te de un crédito, eso requerirá tener un historial y ver los reportes de ingresos”.

Desde el exilio, algunos cuestionan la potencial decisión de la Casa Blanca. “Te aseguro que los bancos tendrán una serie de requerimientos para las mypimes”.

Evidentemente para algunos empresarios del sur de Florida, esto no es un asunto de moral o ética, esto es un asunto de dinero, por ello salta la pregunta de ¿qué seguridad tienen ellos -en referencia a EEUU- para invertir en un entorno político y económico de tanto riesgo como el cubano?

El abogado Freyre aclara: “creo que el mundo de los negocios entiende que Cuba es un torno extremadamente riesgoso. El balance ético que se hace aquí es: ‘para dañar al gobierno cubano, dañamos al pueblo de a pie, o para beneficiar al pueblo de a pie, aceptamos que ese gobierno de alguna manera se va a beneficiar”.

Aunque intentamos registrar reacciones de varios emprendedores cubanos en la isla no quisieron ofrecer declaraciones inmediatamente, mientras tanto los especialistas recomiendan mantener las expectativas bajo control hasta tener claro exactamente cuál será la movida del gobierno de Washington.