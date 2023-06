Cuba autoriza negocios privados y el apoyo de EEUU ayuda al desarrollo del sector

En un taller de Camaguey no hay descanso para las máquinas de coser, ni para las manos que las operan. Y es que para muchas de sus empleadas, la ecuación es sencilla: a mayor producción, mayores ingresos.

“Me va muy bien económicamente. El salario que me gano no tiene nada que ver con el que me ganaba antes”, explica una de sus empleadas.

Ahora los productos o servicios que el régimen cubano es incapaz de ofrecer, están disponibles en muchos negocios privados o las llamadas mypimes. Se trata de pequeñas y medianas empresas privadas que fueron autorizadas en el 2021, y de las que ya suman más de 8 mil en toda la isla.

El excongresista demócrata Joe García asevera que bajo esta nueva condición comercial “antes eras un acaparador. Ahora eres un empresario y tienes una nave llena de comida ... Pero también es una cosa muy positiva para Cuba y su gente”.

Una realidad que aparentemente, se aleja del modelo económico centralizado defendido durante décadas por el gobierno de Castro que muchos ven como un regreso al punto de partida: la Cuba capitalista. Y otros no están de acuerdo.

“Cuba no es un país capitalista. Cuba no va rumbo al capitalismo y las mypimes creadas por el régimen, tampoco son el preludio del sistema capitalista” advierte el economista, Elias Amor.

Pero, ¿como funcionan? Algunas como el caso de una mypime en Holguín que opera una lavandería le rentan al gobierno un local.En Granma, otro grupo de emprendedores rento un bar-cafetería.Y en Guantánamo, cinco cubanos crearon su propia empresa de producción de materiales de la construcción.

Muchas de estas empresas recibieron un permiso para importar la materia prima que necesitan, por lo que desde Miami están saliendo contenedores para La Habana.

“Las medidas de Obama que Trump mantuvo y que Biden ha apoyado, consisten precisamente en empoderar a la sociedad civil, y lo que estamos viendo es que el embargo no aplica a tu primo en La Habana, a tu cuñado, que vive en Santiago”, apunta Joe García.

Cubanos que residen en el sur de Florida se han sumado a esta modalidad de negocios privados. “Y están haciendo negocios con su familiar, con los socios que hacian negocios en Cuba”, confirma Joe García.

Sin embargo, un amplio sector del exilio considera que esto es oxígeno para la dictadura y una vía para burlar las sanciones.

“El régimen tiene en las mypimes un mecanismo para paliar una situación grave que se ha provocado por culpa del propio régimen y al final, se irá comprobando que el régimen comunista no quiere soltar el poder”, considera el economista Elias Amor.

Una investigación del portal ADN asegura que varias figuras que forman parte del circulo íntimo del gobierno, son dueños de mipymes y mantienen vínculos con empresas estatales.

“La autorización para importar en cuba la da el gobierno, así que nadie se equivoque” arremete el economista.

Según ADN, operan desde la Florida, Canadá o Panamá y entre sus modalidades de negocio están, por ejemplo, el comercio electrónico a Cuba para beneficio de entidades como Flora y Fauna.

Habrá algunos que si son dirigentes de Cuba. Habrá algunos cuyos padres son comunistas. Pero son minoría”, destaca el excongresista demócrata, Joe García. “Hace cinco meses atrás la libra de pollo en La Habana estaba a un dolar y pico en la calle... Ahora no, ¿por que? Porque todo el mundo se ha puesto a traer pollo americano que es barato”.

Muchos han mostrado en redes que productos que estaban desaparecidos de la red comercial del estado ahora se ven en mercados privados, pero también precios inalcanzables para la mayoría.