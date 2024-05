Familia de joven herida en choque de bote en 2022 habla sobre cómo les ha cambiado la vida tras la tragedia

La vida de la familia Puig cambió el 4 de septiembre de 2022, cuando en un accidente de bote en el área de Waterway cerca de Boca Chita dejò a su hija Kathya, de 17 años, en coma, mientras que la amiga de esta, Luciana Fernández, perdiò la vida

En una exclusiva con Telemundo 51, los padres de Kathya, Kathya y Rudi Puig, compartieron cómo esta tragedia ha transformado cada aspecto de su existencia. "Nos cambió la vida en muchos aspectos, el más grande es que casi perdimos a nuestra hija, fue un día que ni me quiero recordar", expresó con voz entrecortada la madre, Kathya Puig.

El padre, Rudi Puig, recordó el momento en que recibió la noticia del accidente. "Me llamó mi amigo y me dijo que había un accidente de bote y dije quiénn era y dijo las hijas de nosotros, me levanté salí y desde ese día pa'lante la vida de nosotros ha cambiado", dijo Puig.

Kathya, quien era la capitana del equipo de fútbol en su escuela, sufrió daños cerebrales irreversibles en el trágico incidente, lo que la dejó dependiendo de los cuidados constantes de su familia y terapeutas para sobrevivir. Sin embargo, a pesar de las dificultades, sus padres destacan su actitud positiva y su fe inquebrantable. "Ella nunca se ha puesto brava ni disgustada. Siempre está dando gracias a Dios por lo que tiene adelante", mencionó su padre con admiración.

La familia emprendió una lucha legal que resultó en una demanda de 16 millones de dólares contra Cecilia Pino, esposa del conductor del bote, George Pino. Alegaron que George había estado bebiendo antes del accidente y que también había proporcionado alcohol a los adolescentes a bordo. Aunque el reporte oficial no confirmó la ingesta de alcohol por parte de los jóvenes, se encontraron numerosas botellas y latas vacías en la embarcación.

A pesar de los desafíos, Kathya ha mostrado signos de progreso en su recuperación. "Ahora Kathya ha empezado a hablar, pero aún tiene un largo recorrido en el camino de su recuperación", afirmó su madre con esperanza.

La comunidad se ha unido en apoyo a Kathya, y este sábado 11 de mayo se llevará a cabo una competencia de Wiffle ball en el club Boys and Girls en Kendall en su honor, con el objetivo de respaldar su proceso de recuperación.