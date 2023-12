¿Te dieron una “gift card”? Cinco sitios para cambiarlas por efectivo o comprarlas con descuento

Esta es la temporada de intercambios.

Si recibió una prenda de vestir que no era del tamaño correcto, probablemente la cambió por una que sí le sirve. Pero ¿qué pasa con una tarjeta de regalo que no es exactamente la adecuada? Resulta que también puedes cambiarla, incluso por dinero en efectivo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Las tarjetas de regalo siguen siendo una forma favorita de regalo, y se espera que el gasto total alcance los 29,300 millones de dólares en 2023, frente a los 28,600 millones de dólares de 2022, según la Federación Nacional de Minoristas. Los compradores comprarán entre tres y cuatro tarjetas de regalo y gastarán un promedio de $49.43 por tarjeta.

Los consumidores son más propensos a comprar una tarjeta de regalo para un restaurante, representando el 30% de todas las compras con tarjetas de regalo, seguidas por las tarjetas emitidas por bancos como Visa y Mastercard (26%), tarjetas de grandes almacenes (26%) y tarjetas de cafetería ( 21%), estimaciones de un análisis de NRF.

Pero a veces las tarjetas de regalo no dan en el blanco. Por ejemplo, si recibe una tarjeta para Home Depot pero no tiene proyectos domésticos próximos o recibe una para iTunes cuando ya tiene una suscripción a Spotify, ¿qué hace con ese crédito no utilizado?

Los estadounidenses tienen más de $23 mil millones en saldos de crédito y tarjetas de regalo no utilizados, según una encuesta de Bankrate. Y la mayoría de los estadounidenses han conservado una tarjeta de regalo sin usar durante más de un año, según la encuesta del grupo.

En lugar de dejar que esas tarjetas de regalo no utilizadas abarroten sus cajones, existe una solución fácil: convertir esas tarjetas de regalo no utilizadas en efectivo.

Cómo vender tarjetas de regalo en internet

Muchos sitios de reventa comprarán tarjetas de regalo por un valor cercano a su valor nominal. Al comparar los precios de oferta de varios sitios, puede encontrar el valor más alto para su tarjeta.

A continuación se muestran algunos sitios web y aplicaciones populares para vender en internet tarjetas de regalo no utilizadas:

CardCash:

CardCash permite al usuario comprar y vender tarjetas de regalo dentro de su mercado. Puede vender tarjetas a CardCash por menos del saldo y comprar tarjetas de regalo con descuento de más de 1100 marcas. Lo que obtienes a cambio de vender una tarjeta de regalo varía. Si la tarjeta es popular, los vendedores pueden obtener alrededor del 90% de su valor nominal.

Raise:

Al igual que un sitio de subastas, Raise permite al usuario establecer el precio de su tarjeta de regalo. Es gratis incluirla en su sitio, pero la empresa cobra una comisión del 15% del precio final por el que se vendió la tarjeta. Puede recibir sus fondos mediante depósito directo o PayPal cuando venda. Las tarjetas se entregan electrónicamente y de forma gratuita.

GiftCash:

GiftCash permite a los usuarios ingresar la tarjeta que desean vender y cuánto vale recibir una oferta. Si la tarjeta es para una tienda popular como Target o Best Buy, los usuarios probablemente obtendrán la mayor parte del valor de la tarjeta, entre el 80% y el 90%. Los usuarios pueden incluso retirar dinero utilizando criptomonedas.

ClipKard:

ClipKard tiene una herramienta en internet que permite a los usuarios enviar información sobre las tarjetas de regalo que desean vender y luego hacer una oferta. Una vez que se aceptan las ofertas, los usuarios pueden enviar las tarjetas a la empresa de forma gratuita mediante el correo de primera clase de USPS o mediante el correo prioritario de USPS con una etiqueta suministrada previamente que se deducirá del costo final. El pago se recibe electrónicamente a través de PayPal, o los usuarios pueden optar por recibir un cheque por correo. Cualquier transacción en el sitio web genera puntos de recompensa equivalentes al valor de la oferta o compra. Los usuarios pueden canjear 1,000 puntos de recompensa acumulados por un descuento adicional de $10.

Gameflip:

Para los grandes jugadores, Gameflip es una ventanilla única para comprar y vender tarjetas de regalo con descuento para aplicaciones de juegos como Google Play, PlayStation Network y Xbox Live. Los usuarios pueden incluir la tarjeta de regalo y establecer su propio precio, y Gameflip cobra una comisión del 8% (y una tarifa digital del 2%, si corresponde) una vez que se completa la compra y el comprador ha recibido la tarjeta. Una vez que se complete una transacción, sus fondos aparecerán en la billetera de Gameflip, donde el vendedor podrá retirarlos utilizando un sistema de pago digital.

Otros métodos:

Por supuesto, si no quiere pasar por la molestia de vender tarjetas de regalo no deseadas, siempre puede volver a regalarlas. Es el regalo perfecto para incluir en una tarjeta de cumpleaños o festividad cuando te olvidas de comprar un regalo o necesitas un regalo de último momento.

Si tiene espíritu generoso, las tarjetas de regalo no deseadas también pueden destinarse a una buena causa. Por ejemplo, la organización sin fines de lucro CharityChoice permitirá a los usuarios convertir una tarjeta de regalo en una donación para más de 1,000 organizaciones benéficas. La organización toma el 10% de la donación para gastos administrativos y de marketing.

En algunos estados, por ley, puedes cambiar tarjetas de regalo con saldo bajo por efectivo. Vea una guía estado por estado aquí. Sin embargo, los reembolsos solo se aplican a tarjetas de regalo de tiendas y restaurantes, no a tarjetas de efectivo emitidas por bancos como Visa y American Express, y en la mayoría de los estados, las tarjetas deben costar menos de $5.

Cómo comprar tarjetas de regalo con descuento

Muchos de los mismos mercados donde vende tarjetas de regalo también tienen la opción de comprar tarjetas de regalo con descuento. Los sitios web populares incluyen giftcards.com, Raise, CardCash y Gift Card Granny.

Para protegerse de compras defectuosas, verifique si la empresa tiene una garantía de devolución de su dinero. Por ejemplo, CardCash tiene una garantía de devolución de dinero de 45 días en todas las tarjetas de regalo con descuento y Gift Card Granny ofrece una garantía de por vida.