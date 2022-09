Miles sin servicio eléctrico a medida que el poderoso huracán Ian se acerca a Florida

TAMPA - A medida que el huracán Ian, de categoría 4, se acerca con furia la madrugada de este miércoles hacia las costas del oeste de Florida, unos 17, 290 abonados se encontraban sin servicio de energía eléctrica.

El sistema tropical, que se encuentra a 95 millas de Naples, Florida, comenzó a provocar apagones en el estado, donde se esperan marejadas ciclónicas que amenazan la vida, vientos catastróficos e inundaciones, según el Centro Nacional de Huracanes, tras causar estragos en partes de Cuba.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

El portal de la empresa de energía eléctrica Florida Power and Light Company reportó a las 3:15 a.m. ET un total de 17, 290 estaban a oscuras. Al momento, el condado Broward es el más afectado con 6,790 clientes sin servicio, seguido de Miami-Dade con 5,740 y Palm Beach con 1,550.

Asimismo, Tampa Electric Company informó que tiene 24 cortes totales, causado en su mayoría por árboles o ramas de árboles en contacto con el equipo, según su página web.

Por otra parte, Duke Energy experimenta 11 apagones que han dejado sin energía a 232 clientes en el área de Tampa, 15 en Sebring y 7 en Orlando.

DE SANTIS: “ANTICIPE CORTES DE ENERGÍA”

Más teprano esta semana, el gobernador de Florida, Ron DeSantis alertó sobre el inminente impacto de Ian, que puede incluir fuertes lluvias, marejadas ciclónicas, tornados e inundaciones. El mandatario les dijo a los floridanos de las regiones que serían afectadas que hicieran los preparativos adecuados con suministros como combustible, alimentos y agua.

Además, dijo “anticipe cortes de energía” debido a que “eso es algo que probablemente suceda con un huracán de esta magnitud”.

De Santis explicó que si tiene generadores, debe asegurarse de que estos no estén dentro de su casa, o podría ser fatal.

Las regiones más cercanas a donde Ian podría tocar tierra deberían estar listas para las interrupciones del suministro de combustible e incluso para las evacuaciones.

“Escuche a sus funcionarios locales y preste atención a esas advertencias”, previnió.

¿CÓMO REPORTAR UN APAGÓN?

Las respectivas compañías de servcio energético se encuentran respondiendo a las averías del huracán Ian a medida que impacta partes de Florida.

Las brigadas están restaurando la energía entre las bandas climáticas, según lo permitan las condiciones del tiempo.

Recuerde mantenerse alejado de inundaciones, líneas eléctricas caídas y escombros.

Para más información y actualizaciones del paso del huracán Ian por Florida, mantengáse conectado a esta cobertura continua de Telemundo.

Ya acabó el momento de los preparativos. Esto es lo que debes hacer en las próximas horas.