En video: Chofer arrolla a una mujer a plena luz del día y se da a la fuga

MIAMI, Florida - Una cámara del tablero de un auto capturó un atropello y fuga cerca de la estación de Dadeland alrededor de las 2:00 p.m. del sábado por la tarde. Una mujer cruzaba la calle cuando fue golpeada por lo que parece ser un Toyota Camry blanco que no se detuvo.

La policía de Pinecrest declaró posteriormente: "Somos conscientes de un incidente de atropello y fuga publicado en Only in Dade (en Instagram) hoy. El conductor ha sido localizado y citado penalmente por abandonar la escena del accidente. La peatón fue atendida en el lugar por lesiones que no ponen en peligro su vida por el equipo de rescate de bomberos y fue dada de alta".

El video desató una serie de reacciones en Instagram en contra del atropello como el comentario que dejó William Valdés: “Nadie ni siquiera se detuvo a ayudarla. La cultura de Miami es tan basura”. Aunque otros apuntaron que la mujer estaba cruzando de manera ilegal o "jaywalking" como se dice en inglés. “Ella cruzaba la calle de manera ilegal”, dijo una mujer identificada como Gabrielittta en la red social.

La policía de Pinecrest recomendó en un comunicado siempre priorizar la seguridad en las carreteras.

“Recuerda mantener la atención, obedecer las leyes de tránsito y estar atento a los peatones. Si eres testigo o estás involucrado en un accidente, por favor, quédate en el lugar y repórtalo inmediatamente. Juntos, podemos mantener nuestra comunidad segura”, declaró en un comunicado.