Revelan que El Taiger permanece con vida, aunque está en estado grave

En conferencia de prensa este miércoles desde el Hospital Jackson Memorial, el representante del reguetonero cubano El Taiger, habló sobre el estado de salud y la situación legal del artista.

La conferencia fue motivada por los rumores que circularon ampliamente en las redes sociales con la noticia de que El Taiger había perdido la batalla por su vida, algo que fue desmentido por el representante.

En la conferencia se dijo que El Taiger está en estado grave, pero que permanece con vida, aunque dejaron en claro que no podían abundar en detalles sobre la situación médica, porque legalmente no están autorizados a hacerlo, y que el personal médico no comparte información con su equipo de trabajo, porque sólo pueden hacerlo con la familia.

Igualmente se aclaró a los medios de comunicación que desconocen el estado de la investigación que se sigue por un caso de intento de homicidio, porque las autoridades tampoco le han revelado información sobre el caso.

Con relación a la familia, se dijo que han estado en constante contacto con ellos y que están tratando de conseguir algún tipo de visa humanitaria para que algún familiar pueda llegar a Miami y estar cerca de El Taiger, en medio de la difícil situación que atraviesa.