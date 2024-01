Viajó a Cuba y terminó con una cuenta celular de casi $3,000

Cuando una emergencia familiar llevo a Isidro Abello a viajar a Cuba a fines del año pasado, contactó a su proveedor celular T-Mobile a pedir que se le aplicara el servicio de roaming en la isla, algo que la empresa ofrece desde el 2016.

"Yo iba por tres días y me dijeron que tenían que cobrar por 10 días", dijo Isidro, quien estuvo de acuerdo con el cargo pero cuenta que cuando llegó a Cuba, el servicio no funcionó y tuvo que comunicarse con el celular de un familiar.

Isidro cuenta que al regresar a Estados Unidos se llevó una desagradable sorpresa cuando T-Mobile le envió una cuenta de más de $2,800. La cuenta muestra que le estaban cobrando cerca de $2.700 por cargos de roaming internacional y $39 por el pase internacional que él había comprado. Dice que llamo inmediatamente a disputar los cargos.

"Al otro día me llaman y dicen mire, le vamos a dar un crédito de $500 para que no tenga que pagarlo todo. No, yo no quiero crédito ninguno", dice que respondió.

Isidro dice que hasta llamó a su banco para suspender los pagos pero T-mobile le siguió cobrando los $2,800 por lo que decidió contactar a Telemundo 51 Responde-

Cuando nos comunicamos con la empresa, nos dijeron que habían compartido el caso con su equipo de atención al cliente y, días después, Isidro recibió buenas noticias.

"Me mandaron una cuenta con los dos meses normal que yo debería pagar y descontaron todos esos otros que ellos quieren cobrar”, dice.

T-Mobile no nos dijo qué sucedió en el caso de Isidro. Él pagó lo que debía de su cuenta regular y decidió cambiarse de proveedor celular. “Gracias a usted que nos ayudaron a resolver esta situación y aquí hay para escoger. Este le sale mal, se busca otro”, dice Isidro.

