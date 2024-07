Varios clientes alegan que agencia de viajes no cumplió lo prometido

Fueron seis personas las que llegaron a las oficinas de Telemundo 51 para quejarse en persona de la agencia de viajes Airlines Connections, la cual contrataron para que les organizara viajes a Punta Cana. “En lo que va del año, tenemos más de 3500 pasajeros que han viajado y todo el mundo perfectamente”, dijo Gabriel Fraga, gerente general de Airlines Connections.

Pero el grupo que nos visitó, y otras tres personas con las que hablamos, dicen que sus planes no fueron perfectos. Heidys Valdés dice que su reserva familiar era del 3 al 10 de agosto, pero después de que pagó 5180 dólares, asegura que le cambiaron la fecha al 16 de agosto, algo que la agencia niega haber hecho sin su consentimiento.

“Me dijeron que por ayudarme me la cambiaron”, dice Heidys Valdés que ella no aceptó el cambio y Airlines Connections le ofreció un reembolso, algo que la agencia niega, citando su política de cancelación, que dice que no dan reembolsos.

Aparte de la fecha, Heidys dice que los boletos aéreos no cumplen con lo prometido, de que los vuelos serían directos. “Tienen un vuelo directo ida y regreso”, aseguró el gerente de Airlines Connections, pero cuando revisamos, usando el localizador de vuelos que dio la agencia, la familia de Heidys tiene escalas de hasta 10 horas, algo que Fraga dice corregirá, porque es algo que sucede a menudo cuando las líneas aéreas hacen cambios.

Ángela Suárez también llegó a Telemundo 51 a contar su experiencia con Airlines Connections. “El día antes de nosotros viajar, yo entré para hacer el check-in y el número de confirmación no existía”, cuenta Ángela. Ella viajó en un grupo de 15 personas, y dice que tuvieron problemas haciendo el check-in, porque había un saldo en la aerolínea; saldo que la aerolínea confirmó era por las maletas de los viajeros, dinero que la familia le pagó meses antes a la agencia, y que el gerente comenzó a pagarle a la aerolínea el día del viaje.

“Él pasó la tarjeta y fue rechazada, volvió a pasar la tarjeta por menos dinero y entonces fue aprobada, pasó otra tarjeta, fue rechazada , puso menos dinero, fue aprobada”, cuenta Ángela. Dice que el gerente pudo pagar todo menos $752, ya que su tarjeta fue rechazada, y ellos tuvieron que pagarle a la aerolínea el resto, porque dicen que él no les contestó. “O viajábamos pagando la deuda o nos quedábamos sin viajar, entonces decidimos pagarlo”, precisa Ángela.

En un comunicado Gabriel Fraga dijo: “…hubo un cobro doble de parte de la línea aérea en concepto de equipajes ya cubiertos por la agencia, por la cantidad de $752.00 los mismos van a ser devueltos en un término de 7 a 10 días hábiles”.

En el caso de Yordanka Castro, quien también contactó a Telemundo 51, ella iba a juntarse con su familia de Cuba en Punta Cana. “El consulado no nos dio la visa, devolvieron el dinero e íntegramente se le reembolsó el dinero”, dijo Fraga agregando que no reembolsarían el dinero que correspondía a los gastos del viaje. “Su palabra fue, yo te voy a devolver ese dinero nada más que tu vires”, dice Yordanka, contradiciendo lo que nos dijo Fraga. En su caso, Fraga le ofreció un crédito de hotel a Yordanka para un futuro viaje.

La policía de Coral Gables confirmó que cuatro personas hicieron reportes policiales en contra de Airlines Connections reclamando reembolsos de dinero por distintas razones. Muchos más sintieron la necesidad de llamar a la policía desde la agencia. “Nosotros fuimos ahí más o menos de 10 a 12 veces en el último año. La gente está discutiendo dinero, la gente está perdiendo dinero”, dice el Sargento Alex Escobar, portavoz de la policía de Coral Gables.

Gabriel Fraga confirma que sus clientes han llamado a la policía en numerosas ocasiones. “El cliente por cualquier cosa, lo primero que hace es llamar a la policía”, dice Fraga. La policía de Coral Gables dice que hasta el momento se trata de un caso civil de disputa de dinero. Aconsejan a los viajeros a investigar a fondo una agencia antes de contratarla, revisando sus certificaciones y leyendo reseñas. También, leer bien los contratos y políticas de cancelación.

En cuanto a Heidys, ella aun está decidiendo qué va a hacer. “Nosotros tenemos todas las pruebas de que el hotel fue pagado y que el vuelo fue pagado, es decisión de ella si viaja o no viaja”, dice Fraga. “Con tanta irresponsabilidad por parte de ellos y tanta nebulosa, yo no quiero negocio con ellos”, respondió Heidys.

Aparte de los reportes policiales disputando dinero, la agencia de protección al consumidor de Miami-Dade ha recibido 3 quejas de esta agencia de viajes alegando lo mismo. Estaremos dándole seguimiento a ver si Angela recibe sus 752 dólares, Yordanka recibe su crédito y Heidys decide viajar.