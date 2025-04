Hombre acusado de grabar a personas en baño de cafetería en Parkland

Un hombre acusado de grabar a personas en el baño de una cafetería de Parkland fue arrestado, informaron las autoridades.

Christopher James Turk, de 31 años, fue arrestado por videovoyeurismo, según el informe del arresto.

El presunto voyeurismo ocurrió en Carmela Coffee Bar, ubicado en University Drive 7967.

Según el informe, el 21 de abril, un cliente anónimo dejó una nota con la palabra "gerencia" escrita en el exterior.

"Hay un hombre aquí con una camiseta gris y gafas. En la parte de atrás de la camiseta está escrita la palabra 'mantenimiento'", decía la nota. "El 14 de abril estuvo aquí. Guardó su teléfono en el cajón de los artículos de tocador y graba a cualquiera que use el baño. Pueden verlo en video. Si no me creen, por favor, envíen al personal a revisar el primer contenedor de basura durante su visita".

El 22 de abril, un empleado le dijo a un detective de la Oficina del Sheriff de Broward que había visto a una persona que coincidía con la descripción y la reconoció como un cliente habitual, posteriormente identificado como Turk, según el informe.

Turk pidió un Red Bull, entró al baño y salió, sentándose en una silla justo afuera del baño, según el informe.

El empleado dijo que entró al baño y revisó el armario inferior, donde encontró el teléfono de Turk y le tomó una foto, cuya cámara apuntaba hacia el inodoro, según el informe.

El baño unisex era el único disponible para los clientes en la cafetería.

El empleado llamó a la policía mientras otro empleado entraba al baño y se quedaba allí para que Turk no pudiera acceder a su teléfono, según el informe.

Un empleado dijo que Turk entraba con regularidad y siempre se sentaba en el mismo asiento, y un video de vigilancia lo mostraba sentado justo afuera del baño, mirando continuamente su Apple Watch, según el informe.

Las autoridades llegaron e interrogaron a Turk, quien aparentemente hizo una confesión que fue censurada en el informe.

El informe indicó que la Oficina del Sheriff del Condado de Broward (BSO) desconoce cuántos videos de las víctimas hay en el teléfono, pero que los detectives generaron una orden de registro para obtener los videos.

Turk fue encarcelado y posteriormente compareció ante un juez, quien le otorgó una fianza de $2,500, pero le ordenó mantenerse alejado de la tienda y le dijo que no puede poseer dispositivos de grabación electrónica.

