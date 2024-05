Retiran maníes de Planters que se vendieron en Florida por riesgo de listeria

Hormel Foods está retirando del mercado dos tipos de maní de la marca Planters que se vendieron en cinco estados debido a la posible contaminación de listeria.

La retirada voluntaria compartida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) el viernes informa de que los productos se enviaron a almacenes de distribución de Publix en Florida, Georgia, Alabama y Carolina del Norte y a almacenes de distribución de Dollar Tree en Carolina del Sur y Georgia.

Los productos retirados incluyen:

Envases de 4 onzas de cacahuetes tostados con miel PLANTERS® con un código UPC de 2900002097 y una fecha de consumo preferente de 04/11/2025.

Latas de 8.75 onzas de PLANTERS® Deluxe Lightly Salted Mixed Nuts con un código UPC de 2900001621 y una fecha de caducidad de 04/5/26.

La fecha de caducidad ("Best if Used By Date") se encuentra en la parte inferior de la lata de Deluxe Lightly Salted Mixed Nuts y el código UPC se encuentra en el lateral de la lata.

En el momento de la notificación, no ha habido informes de enfermedades relacionadas con los productos retirados.

Qué hacer si tiene los productos de Planters retirados del mercado

Si tienes este producto, puedes desecharlo o devolverlo a la tienda donde lo compraste para que te lo cambien o te devuelvan el dinero, indica el aviso de la FDA.

Si tiene preguntas, puedes contactar al departamento de atención al cliente de Hormel Foods en el 1-800-523-4635, por correo electrónico o por chat.

¿Qué es la listeria?

La listeria monocytogenes es un organismo que puede causar infecciones graves y a veces mortales en niños pequeños, personas frágiles o ancianas y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados.