Residentes del sur de Florida temen quedar en la calle tras aumento de alquiler

A sus 81 años, Luis Benítez dice que no sabe cómo pagará el alquiler el próximo mes. “Subieron $300 de un solo trancazo … mi retiro no pasa de $500 … me voy a quedar en la calle”, asegura Benítez.

Su historia es una de las 459 llamadas que han entrado a las líneas de Telemundo Responde en todo el país quejándose de aumentos de alquiler desde el año pasado. Durante el mismo periodo se nos reportaron 130 casos de personas desamparadas en lo que se está tildando de crisis de vivienda.

Historias como la de Angel Correa, un anciano que se vio desamparado hasta que un reportaje de Arlena Amaro movilizó a la comunidad o de Sheila Serrano, una madre en Kissimmee que dormía en el auto con su hijo hasta que otro reportaje conmovió a esa comunidad a ayudarla.

“Están en la calle o en el sofá de un amigo”, precisa Annie Lord, la directora ejecutiva de Miami Homes for All, una organización sin fines de lucro que busca prevenir el desamparo en Miami-Dade.

“Hemos visto muchos ejemplos por todo el país de ciudades que muy súbitamente han tenido muchas personas convertidas en desamparados o sin vivienda. Y eso lo hemos tenido en nuestra ciudad también hace unas décadas y no queremos tenerlo otra vez”, advierte Lord.

En el último año, muchos propietarios han aumentado el alquiler para hacerle frente a sus propios aumentos de primas de seguro y reservas de emergencia requeridas tras la tragedia de Surfside. Los aumentos, salvo que estén prohibidos en un contrato, son legales ya que en la Florida no existe el control de alquiler.

“Hay que ponerle un freno a todo esto porque … imagínate la cantidad de gente que se va a quedar en la calle”, dice Luis Benítez.

“La fuerza laboral es lo que estamos perdiendo y si las personas tienen los recursos para salir de Miami y llegar a otra parte u otro estado, están haciendo eso”, asegura Lord.

Buscando evitar eso, legisladores en Tallahassee están debatiendo una propuesta tildada “Live Local Act” o Vivir localmente que ofrece incentivos para empresas privadas que deseen crear viviendas asequibles. Eso, se suma a la inversión del gobierno estatal en viviendas asequibles a través del llamado fideicomiso Sadowski.

“Realmente estoy bastante optimista, aunque sí estamos en una crisis que tenemos que prevenir”, dice Annie Lord, la directora ejecutiva de Miami Homes for All.

Para eso, algunas ciudades aún tienen asistencia de alquiler federal pero la ayuda ha sido temporalmente suspendida en Miami-Dade y muchos están contactando a la oficina de defensa de vivienda pidiendo ayuda.

“Nuestra oficina comprende que las soluciones de viviendas requieren un esfuerzo de colaboración. Nosotros también trabajamos con todos los departamentos del condado y organizaciones comunitarias y cívicas”, dice Sabrina Velarde de la Oficina de Defensa de Vivienda de Miami-Dade.

Llamando al 786-469-4545 pueden ayudarte a encontrar servicios legales para defenderte de un desalojo o referirte a un programa que te ayude a encontrar una vivienda asequible.

Si temes quedar desamparado, puedes llamar al Homeless Trust al 1-877-994-4357.

Sabemos que el condado Miami-Dade ya se está preparando para una avalancha de desalojos ya que recién aprobaron un presupuesto de 2,9 millones de dólares para la defensa legal de inquilinos.

En Broward, al igual que ciudades como Hialeah aún están ofreciendo asistencia de alquiler federal. En este portal puedes ingresar tus datos y encontrar un programa cerca de ti.