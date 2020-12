¿Puede exigirte tu empleador que te vacunes contra el coronavirus?

Probablemente pasen meses antes de que la vacuna contra el COVID-19 esté ampliamente disponible para el público, pero algunas empresas ya están explorando la posibilidad de requerir que sus empleados se vacunen.

A medida que se acerca la distribución masiva de una vacuna contra el COVID-19 y el número de infecciones en todo el país continúa aumentando, la última encuesta del centro de investigación PEW sugiere que 60% de los estadounidenses dicen que “definitivamente o probablemente" se vacunarían si tienen la oportunidad de hacerlo.

Sin embargo, Alejandra Jim dice que no tiene prisa.

"Si me la pondría, pero esperaría", asegura Jim. Algo similar opina Guillermo, un contratista independiente.

"Creo que al principio no me la pondría, ya después con el tiempo seguro me la pondría", dice Guillermo, aunque agrega que, si un empleador la requiere, tendría que hacerlo por obligación.

Le preguntamos a Bayardo Alemán, un abogado experto en leyes laborales si un empleador puede exigir que te vacunes.

"Generalmente, sí. En el estado de la Florida, el empleador tiene mucha flexibilidad y muchos derechos. No es un derecho absoluto", dice Alemán.

El abogado explica que algunas personas pueden estar exentas de este requisito, como los empleados cubiertos por la ley de estadounidenses con discapacidades, o aquellos cuyas creencias religiosas les prohíben vacunarse, pero el solo hecho de oponerse a la vacuna no es suficiente para ampararse bajo la ley.

"A nuestros clientes corporativos es estamos recomendando que, en vez de llegar a una política obligatoria desde el primer día, que sea una política que recomienden que el empleado se vacune y que miren cuántas personas lo están haciendo y si de verdad necesitan llegar al punto en que tengan que hacerlo obligatorio para todos", dice Alemán.

El abogado dice que si alguien se vacuna porque se lo exige su empleador y tiene consecuencias de salud adversas como resultado de la vacuna, es posible que pueda presentar una reclamación por compensación laboral o "worker’s comp".