Perfil de compañía desapareció de Google

Para muchas pequeñas empresas, su huella digital es la clave de su éxito, pero ¿qué pasa cuando sus clientes ya no pueden encontrarlos por Internet? Una pequeña empresa del sur de la Florida se encontró peleando con el buscador de internet más grande del mundo luego de que su perfil desapareció.

Ernesto Maza y su familia operan un pequeño negocio de grúas de remolque en Miami hace cuatro años. Atribuyen parte de su éxito a su presencia en línea, en buscadores como Google donde clientes podían encontrar la empresa cuando la necesitaban.

"Mi empresa ha sido una empresa que poco a poco ha existido teniendo más clientes día a día", relata Ernesto Maza, dueño de Towing Miami Express.

Para muchas pequeñas empresas –los perfiles empresariales de Google son una importante herramienta de mercadeo, permiten que clientes vean su ubicación, lean sus reseñas y obtengan su información de contacto. También permite que empresas aparezcan en los resultados de búsqueda. Pero la herramienta más importante del arsenal de Ernesto de repente dejó de funcionar hace poco más de un mes cuando el perfil de google de su negocio desapareció.

El dueño de Towing Miami Express cuenta: "no te responden las llamadas, no te contestan correctamente, no te ayudan a resolver un problema que ellos mismos generan".

En un correo electrónico, Google les informó que su negocio no cumplía con los requisitos para tener un perfil empresarial, algo que Ernesto dice hizo que su compañía prácticamente desapareciera.

"Nadie nos podía encontrar, perdimos el 99 porciento de nuestro trabajo" dice su hija Diana Meza. El mismo correo que recibieron le ofrecía la oportunidad de apelar la decisión de Google, algo que dicen hicieron, enviando correos y documentos, pero cuando comenzaron a pasar las semanas, se preocuparon.

"Si me suspenden mi perfil corporativo yo me quedo sin trabajo y si me quedo sin trabajo me quedo sin vivir porque pierdo la casa, pierdo los carros, pierdo mi crédito, pierdo todo lo que me ha costado construir en este país", explica Ernesto Maza.

Fue allí que contactaron a Telemundo 51 Responde, "no tenía a quién recurrir que a la televisión".

Cuando contactamos a Google, un portavoz envió un comunicado diciendo: "Revisamos este caso en detalle y estamos trabajando con la empresa para ayudarlos a realizar algunas modificaciones necesarias en su perfil. Nuestro objetivo es resolver los problemas de una manera útil y oportuna, y siempre estamos mejorando la forma en que lo hacemos”.

Ernesto cuenta que luego a "los dos días, Google repone el perfil de la compañía", pero "sin fotos, que eran más de 70 fotos, lo reponen sin review, los reponen sin estrellas, es decir, como si yo estuviera empezando otra vez mi compañía".

Días después, esas reseñas, fotos y estrellas volvieron a aparecer en el perfil de la empresa. Google nunca respondió cuando le preguntamos qué fue lo que ocasionó que desactivaran el perfil de esa empresa. Google dice que tiene reglas sobre cómo deben representarse las empresas, y estas reglas se cumplen mediante automatización, revisión humana y comentarios de los usuarios.