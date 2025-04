Preocupa venta de uniformes oficiales en tiendas de segunda mano del sur de Florida

En más de una ocasión les hemos contado de un ladrón que se hace pasar por policía o agente gubernamental para engañar a las personas. Por eso, cuando un televidente encontró uniformes gubernamentales en una tienda de segunda mano, quiso saber porqué estaban vendiéndolos.

En las tiendas de segunda mano te puedes ahorrar mucho dinero en todo, desde juguetes, hasta artículos para la cocina y prendas de calidad. Es más, un televidente dice que hasta encontró un uniforme de la marina y una chaqueta del departamento de justicia juvenil de la Florida en una tienda Goodwill del sur de la Florida. Eso, nos hizo pensar ¿qué otros uniformes podríamos encontrar a la venta ahí?

Buscando por la tienda ubicamos una camiseta polo con un logo municipal seguida de una chaqueta con el emblema de otra ciudad.

Esos ejemplos, se suman a la decena de camisetas y chaquetas que encontró mi colega de NBC6 con logos que parecen oficiales. A simple vista, alguien pudiese pensar que es una representante oficial, pero podría ser una estafadora disfrazada con el fin de entrar a tu casa o robarte la información personal como hemos reportado en más de una ocasión. Entonces, ¿por qué se permite donar y revender estas prendas?

En un comunicado un representante de Goodwill del sur de la Florida nos dijo que ellos hacen “…todo lo posible para filtrar y desechar los uniformes policiales que un impostor podría usar para causarle daño a nuestra comunidad”.

Pero dicen que aceptan “…muchos otros tipos de uniformes”. Y añaden: “También hay una gran cantidad de uniformes militares, de agencias gubernamentales y corporativos que son propiedad de los empleados, quienes tienen la libertad de deshacerse de ellos, donarlos o venderlos como mejor les parezca”.

Compartimos lo que encontramos con Bianca Soriano de la empresa Florida Power and Light.

“La camisa que yo tengo puesta en azul que dice FPL puede ser adquirida por otros. nosotros no controlamos en dónde nuestros empleados pueden donar su ropa por ejemplo”, dice Soriano.

Soriano dice que lo que la empresa sí controla es el carnet que identifica a sus empleados, algo que los diferencia de los impostores.

“Si recibe una llamada o alguien tocando a la puerta y no lo esperaba, y aun si tiene ropa de FPL así como la mía, debe pedir que la persona le demuestre su identificación de empleo de Florida Power and Light”, dice.

Ese es un buen consejo, sin importar la empresa u organización para la que alguien dice trabajar. Si te exigen un pago o acceso a tu información personal, esa es una señal de alerta.

“Nosotros no le vamos a pedir ese tipo de información, es más, puede colgar, no tiene que abrir la puerta, en vez de eso llame al número en su factura de FPL y verifique si se supone que alguien este llamándolo o tocando en su puerta”, explica Soriano.

Si una persona se presenta con un uniforme policial y quieres verificar si realmente es un agente, puedes pedirle su número de placa y llamar a la línea de no emergencia de la policía, para verificar si enviaron a un oficial.

Goodwill nos dice que una de las razones por las que aceptan muchos tipos de uniformes es porque están "dedicados a su misión de sostenibilidad para desviar la máxima cantidad de residuos textiles de los vertederos".

En nuestro informe, encontramos polos y camisas de varias agencias gubernamentales. Nos comunicamos con cada una para conocer su política de eliminación de uniformes.

Un representante del Ayuntamiento de Davie nos dijo:

“Cuando un empleado se desvincula voluntariamente del Ayuntamiento, como parte del proceso, el Ayuntamiento completa una lista de verificación de desvinculación y devuelve y firma todos sus bienes, como identificaciones, uniformes, etc. En el caso de los empleados que se desvinculan involuntariamente, se coordina una fecha y hora para que devuelvan los bienes que no posean al momento de la desvinculación. Si bien exigir la devolución de cualquier bien en caso de una desvinculación no planificada del Ayuntamiento es un desafío, seguiremos reforzando la política, ya que es nuestro mejor recurso”.

Un representante del Departamento de Recursos Regulatorios y Económicos del Condado de Miami-Dade nos dijo que "entregan uniformes al personal de inspección y cumplimiento. Cuando estos empleados terminan su relación laboral con el departamento, nuestros procedimientos exigen que los gerentes los recojan, y se hace todo lo posible para mantener un nivel de control sobre los uniformes entregados".

"Sin embargo, existen otras camisas con la marca del departamento que no son uniformes, que el personal puede comprar sin obligación de devolver al finalizar su relación laboral. No existen leyes ni regulaciones que prohíban a una tienda vender estas camisas ni que las personas las usen. Sin embargo, si alguien usara una de estas camisas para hacerse pasar por un empleado para beneficio personal o para tergiversar el respaldo del Condado o del departamento, existen leyes penales relacionadas con el fraude, el robo de identidad y la extorsión que contemplan estas situaciones", añadió.