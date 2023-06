Pagaron por remodelaciones de cocinas que nunca se hicieron

Residentes del sur de la Florida le pagaron a un supuesto contratista para que les remodelara sus cocinas, pero el trabajo nunca se hizo y el hombre ahora no responde. El equipo de Telemundo 51 Responde descubrió que varias agencias del orden han investigado al individuo porque supuestamente lleva años haciendo lo mismo bajo diferentes nombres y compañías.

Maria Álvarez buscaba remodelar la cocina de una propiedad de inversión en Miami-Dade. Y en las redes sociales encontró a quien asegura se hacía pasar por un contratista licenciado. "Él se anunció como Amazon Cabinets and Flooring y el nombre de él era Roberto González. El vino me dio la cotización, me enseñó el diseño”, cuenta Maria.

Roberto González era tan carismático y conversador que se le olvidó verificar si realmente tenía licencia antes de enviarle $6188, un deposito que envió por Zelle, la aplicación que funciona igual como si fuera en efectivo.

Maria dice que el supuesto contratista quedo de tenerle la cocina en un par de semanas pero pasó la fecha de entrega y él comenzó a dar excusas, luego nunca más apareció por lo que ella llamó a la policía de Miami-Dade. “Gracias a Dios que la policía fue muy comprensiva. Yo los llamé, vinieron aquí”, precisa Maria.

La policía le indicó que hiciera una queja con el Departamento de Regulaciones y Recursos Económicos del condado. “Hemos tenido cuatro casos en contra de este contratista. Los tres anteriores a la señora Álvarez se investigaron en nuestro departamento. Entonces se refirieron al departamento de policía”, comenta Cristina Alonso, portavoz del Departamento de Regulaciones y Recursos Económicos de Miami-Dade.

Después de que hizo el reporte, nuestras cámaras estuvieron presentes cuando la agencia citó a Maria a identificar al supuesto contratista. “Me pusieron la foto para identificar”, cuenta la mujer.

Resulta ser que Roberto realmente se llama Hiran Mazaira y no tiene licencia de contratista. Se sabe que tiene un arresto en el condado Lee donde fue acusado de cobrarle $4100 a un cliente por otro trabajo que de acuerdo a registros oficiales no se completó en el 2015.

No disputó los cargos y fue sentenciado a un día de cárcel, obligado a pagar multas y participar de programas comunitarios tras ser hallado culpable de robo en mayor cuantía y de ejercer como contratista sin licencia. Esos son los mismos cargos que se le formularon en el condado Manatee por un caso casi idéntico donde la sentencia fue similar.

Esther Fonseca es otra supuesta víctima de Mazaira pero esta vez en Delray Beach. “Yo lo encontré por las redes sociales y aparecía como Amazon Kitchen, Robert González”.

Esther asegura haberle dado un depósito de $6,600. Ahora está en el proceso de reportárselo a la agencia que regula a contratistas en su área mientras que el caso de Maria avanza en Miami-Dade.

“Nosotros lo investigamos en nuestra sección de contratista. Entonces lo referimos al Departamento de Policía de Miami-Dade para que ellos abran su investigación y puedan procesarlo como un cargo criminal”, explica Cristina Alonso. La policía de Miami-Dade confirmó que tiene abierta una investigación activa y pendiente.

Intentamos varias veces comunicarnos con Hiran Mazaria pero no lo logramos. “Hemos intentado contactar a este individuo, pero no hemos logrado hablar con él”, dice Alonso. El departamento de regulación, para evitar que esto les suceda a más personas, alienta a todo propietario a contactarlos antes de darle dinero a un contratista para verificar su historial.

Si has sido víctima de un contratista sin licencia, puedes reportárselo a la policía local, la división de regulación de códigos de tu municipalidad o al departamento de regulación profesional del estado llamando al 1-866-532-1440.