No consigue seguro de propiedad por las tuberías que tiene su casa

En el 2016, cuando María Gómez y su esposo compraron una casa en el suroeste de Miami-Dade, asegurarla no les costaba mucho.

"Empecé pagando $2,400, una póliza buena que me cubriera todo el valor de mi casa en caso de que hubiera un evento como un huracán. Hoy en día, con la póliza actual que tengo, pago $7,500", dice Gómez.

Pero recientemente recibieron un aviso de su aseguradora diciendo que en junio no le renovarán la cobertura porque están controlando el riesgo de la empresa, algo que se conoce en inglés como "exposure and risk management".

Juan “JJ” Pérez, un abogado de bienes raíces, dice que las aseguradoras tienen la libertad de tomar la decisión de "continuar asegurando o de no renovar los seguros de una propiedad".

María dice que inmediatamente trató de conseguir otro seguro y todas las empresas le exigían una inspección primero. Esa inspección reveló un desperfecto.

“El mismo inspector me dijo 'vas a tener problemas porque tu casa tiene tuberías de polibutileno'”, cuenta María.

El plomero Moisés Ferro, dueño de la compañía Elite Plumbing Septic and Sewer, dice que las tuberías de polibutileno se usaron entre 1974 y 1995.

"Las quitaron del mercado porque daban muchos problemas.. tienen la tendencia de romperse en los empates o los ratones se las comían y empezaban a ocasionar goteras y las casas se llenaban de agua", dice Ferro.

Maria Gómez dice que su casa no tiene absolutamente ningún problema de tuberías, pero que no ha encontrado una aseguradora que le ofrezca cobertura si no reemplaza las tuberías de polibutileno.

"Es costoso. Yo he hecho ya varios estimados con varias compañías de plomería y el más barato hasta este momento, solamente lo que es el trabajo de plomería, son $14,500. Y a eso tengo que sumarle que es casi destruir la mitad de mi casa", dice Maria.

Buscando ver si la aseguradora de último recurso del estado, Citizens le ofrecería cobertura, los contactamos y nos dijeron: “Como la mayoría de los demás en la industria de seguros, Citizens no asegura propiedades con tuberías de polibutileno"...

La Oficina de Regulación de Seguros de la Florida nos dijo que “la aseguradora puede considerar la antigüedad de la casa, el techo, la plomería, el cableado eléctrico o la calefacción y el aire” al momento de ofrecer cobertura.

¿Qué pasa con los propietarios que no consiguen seguro de casa?

"Al yo no tener seguro, el banco lo que hace es que coge una compañía de seguro con un seguro básico que cubra lo que yo debo en la deuda”, cuenta María.

El abogado Pérez advirtió que "típicamente ese tipo de pólizas obligatorias, forzadas, cuesta hasta cinco veces más que una póliza normal".

Por eso, Maria dice que verá cómo financiar el arreglo y cuenta su historia para alertar a los demás a que estén atentos ya que muchos tal vez no sepan lo que hay detrás de la pared.

Según el plomero Moisés Ferro, a muchos propietarios le es difícil identificar si tienen esta tubería por lo que recomienda llamar a un contratista licenciado para que lo haga.

Durante la compra de una casa, el vendedor debe divulgar si tiene estas tuberías y muchas veces, o las cambia o le ofrece un descuento al comprador para que las reemplace. Contactamos a la aseguradora que no le renovó la póliza a María pero no recibimos respuesta.