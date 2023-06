No consigue parole humanitario para su hermano con parálisis cerebral

Como tantos venezolanos, Luis Sulbarán ayuda a su familia que no logro emigrar con él al sur de la Florida. Su caso es un poco más delicado de lo normal. “Mi hermano tiene 35 años. Tiene parálisis cerebral. Ahorita está pasando por un momento en que ya se le están debilitando sus piernas. Mis padres tienen 74 y 76 años cada uno. O sea, yo lo necesito ayudar”, cuenta Luis.

Luis dice que la ayuda que le envía a su familia ya no es suficiente porque Venezuela no tiene la asistencia médica que ahora necesitan. Asegura que está dispuesto a cubrir la asistencia que requieren, si el gobierno le permite traerlos. “Yo no le voy a dar ese cargo al gobierno. Yo voy a costear con todos esos gastos. Yo voy a costear con todos los gastos del seguro”, dice Luis.

Con el fin de traérselos, en octubre del año pasado, Luis solicito un parole humanitario para su hermano y sus padres. Permiso que les otorgaría permanencia temporal en Estados Unidos por razones humanitarios urgentes y dice que, en enero, él fue aprobado como patrocinador, pero ahí quedo todo. “Yo pensaba que el proceso más difícil era yo económicamente poder hacer todo esto, pero lo que se nos ha hecho difícil es proseguir el proceso”, cuenta.

Luis dice que el proceso se paró porque sus familiares no recibieron un correo que les indica los próximos pasos a seguir.

Noelia Ramos, abogada de inmigración que no representa a esta familia dice que ha visto varios errores técnicos durante estos procesos que pueden dilatarlos; como cuando los correos electrónicos del servicio de inmigración y ciudadanía, o USCIS por sus silgas en inglés, se van a la carpeta de emails no deseados o junk. “Si estamos descartando los errores técnicos inmediatamente hay que ponerse en contacto con USCIS. En este caso se puede hacer por el mismo inbox de la cuenta creada por el patrocinador. O bien podemos hacer una llamada telefónica. Se solicita hablar con un supervisor que si hay que ir a otro nivel para resolver esta situación y de ahí podemos pedir de que se reenvíe”, dice Ramos.

Luis dice que semanalmente trata de comunicarse con USCIS telefónicamente y por correo. “Se han hecho cartas, se han hecho por medio de la app, por medio de todo. Ya yo no hallo que hacer”, dice Luis.

Cuando contactamos a USCIS, nos dijeron que no pueden comentar acerca de casos específicos. Les enviamos los datos de Luis quien continúa esperando respuesta mientras dice que su hermano y padres siguen debilitándose en Venezuela. “Debemos de estar claros y reconocer que la cantidad de aplicaciones que han entrado ha sido algo increíble, de manera de que todo lo que se dio al inicio, la rapidez que vimos desafortunadamente no es la rapidez que va a continuar”, explica Ramos.

La abogada dice que el gobierno ha anunciado que contrataran más personal para agilizar estos procesos que según ella tardan hasta 6 meses. El de Luis va para ocho meses y él no tiene noticia. La abogada dice que lo mejor que él puede hacer es asesorarse legalmente porque tal vez existan otras avenidas para solicitar a sus familiares. Según cifras del mismo gobierno, solo el 25 porciento de las solicitudes de parole humanitario suelen aprobarse.