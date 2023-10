Mujer denuncia que le estaban cobrando por celulares que nunca recibió

Karelis Cacique lleva casi un año disputando una cuenta de $2,299 por teléfonos celulares que dice no recibió luego de que todo comenzó en octubre del año pasado en una tienda de T-Mobile en un centro comercial de Naples.

“Necesitábamos tres líneas en ese momento y se escogieron los tres equipos, cobraron $275 dólares para activar las líneas y como parte administrativa del contrato nos colocaron los equipos en el mostrador”, cuenta Karelis, quien dice que pensó que los teléfonos que ella había elegido, unos marca Galaxy 22, estaban incluidos en la promoción, pero no era lo que le estaban dando.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

“Nosotros le dijimos. Pero eso no fueron los equipos que tú nos dijiste que estaban disponibles. Y te preguntamos muchas veces”, relata Karelis, quien molesta Karelis canceló la transacción.

“Llamé dentro de T-Mobile a mi banco a Chase y me dijeron que por supuesto me iban a apoyar en eso. Llamé al número de T-Mobile y la chica que me contestó me dijo si no hay ningún problema, en este momento se está cancelando”, asegura Karelis.

Pero resulta que no fue así. “En el mes de noviembre, ya para finales, me llegó una factura de que debía $2.299. Llamé. Volví a llamar. Llamé miles de veces”, recuerda Karelis.

En abril incluso le llegó una carta de una empresa de cobranza reconociendo que ella estaba disputando el cargo, pero diciéndole que habían investigado y que la cuenta era válida. Fue ahí que entro a la página de Telemundo 51 Responde y abajo donde tenemos la opción para someter una queja, llenó el formulario.

"Allí decía cómo colocar la denuncia, como colocar todos los datos y la información”, explica Karelis.

Acto seguido nuestro productor Jose Luis Castillo tomó su caso y se comunicó con T-Mobile y esa misma tarde, Karelis recibió una llamada de la empresa.

“Que disculpara, que este no le gustaba la manera en que nos estábamos conociendo, pero que había entendido que ya le habían enviado la información y le expliqué todo de nuevo. Le dije: lo único que me faltó fue ir a la policía, pero llamé reiteradas veces”, les dijo Karelis.

Aunque T-Mobile no respondió cuando le pedimos un comunicado, si le terminaron retirando los cargos a Karelis. “Casi un año y no, no hubo quien me solucionara hasta que los contacté a ustedes. Súper feliz y agradecida con ustedes”, concluyó.

Lo bueno del caso de Karelis es que tenía todos sus documentos y pruebas de que había sometido quejas y disputado los cargos. Por eso, si tienes un caso que quieres que investiguemos, reúne tus documentos y luego nos contactas a través de la página www.telemundo51.com/responde/quejas