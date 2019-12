Lo que puedes hacer si tu paquete se daña en el correo

El servicio postal estima que entregara unos 800 millones de paquetes durante esta temporada festiva. Muchos son artículos que las personas compran por internet para no tener que ir a las tiendas. Ese es el caso de Wendy Góngora que tiene dos hijos pequeños y no tiene tiempo de salir de compras. “Yo casi todo lo que necesito a veces lo busco por Amazon y por internet porque hay veces que no puedo salir de la casa por la cuestión de los niños”, dice.

Góngora cuenta que en junio, cuando esperaba dar a luz a su bebe, dos de los paquetes que compro por internet llegaron dañados. Dice que cuando su esposo reviso el video de sus cámaras de vigilancia, vio a una repartidora de Homestead arrojando un paquete sobre la cerca y horas después captó a otra repartidora postal haciendo lo mismo. “Llegar a una casa y tirar un paquete como si estuviera jugando pelota no es la forma correcta”, dice Andrés Gonzalez, el esposo de Góngora.

Góngora dice que cuando se quejó con el servicio postal le dijeron “que la oficina de correo no estaba obligada a entregarnos el paquete a la puerta o a tocar el timbre, ellos no tienen que tocar el timbre, no tienen que abrir ninguna puerta”. Pero luego que las imágenes salieran por televisión, su cámara capto otro video. Esta vez era la jefa de la oficina postal de Homestead diciéndoles “ Somos del correo, y queríamos pasar, yo soy el postmaster y tengo el manager aquí, queríamos disculpar del incidente que paso ayer con la cartera”.

Esta no es la primera vez que un cartero es captado en cámara maltratando un paquete. A principios de año una residente de Texas grabo a un cartero arrojando paquetes de su camión al suelo mojado. En ese entonces, el servicio postal dijo “Estamos decepcionados de ver las acciones de nuestro empleado y nos disculpamos con los clientes afectados”.

Para ver cuán a menudo correspondencia es dañada por distintas razones, el equipo de Telemundo 51 Responde sometió una solicitud y descubrimos que desde el 1 de Octubre del 2018 al 1 de Octubre de este año, el servicio postal recibió 409,615 quejas por daños valorados en $55,486,898. De eso, el correo pago $30,936,394.

Para evitar que se te daño un envío, el correo sugiere empaquetarlo bien y elegir una caja del tamaño adecuado. En este enlace te dan consejos de cómo evitar errores comunes: https://www.youtube.com/watch?v=GOTlyCj0Gm4

Para evitar que un paquete sea robado, se pierda o se dañe después de la entrega, cerciórate de tener alguien en casa para recibirlo, envíalo a una dirección donde lo pueden recibir en persona, rastrea el paquete en la página https://es.usps.com/manage/

o suscríbete al programa “informed delivery” que te permite monitorear tus paquetes desde el computador o celular.

En el caso de las carteras de Homestead, el servicio postal se disculpó en ese entonces y cuando le preguntamos si las empleadas fueron disciplinadas, nos dijeron que no revelan “las acciones que tomamos con el personal”.

Si un paquete te llegó dañado, puedes ir a https://es.usps.com/help/claims.htmpara vercómo someter un reclamo. Dependiendo del tipo de envío, tendrás entre 60 días y un año para hacer el reclamo