Cuidado con falsas ofertas de ayuda del gobierno en las redes sociales

Uno nunca debe confiar ciegamente en lo que ve en las redes sociales, pero hoy en día, hay que tener más cuidado que nunca porque estafadores están haciéndose pasar por agencias del gobierno buscando ayudar a quienes han sido afectados por la pandemia.

Sheila Lopez vio un anuncio en su página de Facebook ofreciendo hasta $2000 de la Agencia Federal de Emergencias (FEMA), a personas que respondieran en la sección de comentarios y Sheila respondió.

“Decía o si tú me mandas $100 en Cash app, recibes 1500, si mandas 200, recibes 2400 y así sucesivamente”, cuenta Sheila quien admite que desconfiaba. “Yo sinceramente dudaba, pero me lo explicó tan bien, me dijo tantas cosas que tenían sentido a la vez dije yo pues déjame probar puede que sí sea cierto”, dice.

Sheila envió $200, luego una foto de su licencia de conducir y hasta su correo electrónico y contraseña para la cuenta de Facebook. En un mensaje de texto, la estafadora le dice que no se preocupe, porque como cristiana, nunca le haría daño. Pero poco después, Sheila perdió acceso a su cuenta de Facebook. “Ya no podía ingresar, me cambió el correo, me cambió absolutamente toda la información”, dice.

Usando la foto de Sheila, la estafadora comenzó a engañar a sus contactos. “Haciéndose pasar por mí, como que yo estoy haciendo estas cosas de FEMA que estoy dando $2500”, cuenta la víctima.

FEMA advierte al público sobre todo tipo de esquemas de fraude utilizando su nombre en Facebook, mensajes de texto, correos electrónicos y hasta páginas web falsas. Un portavoz dijo que FEMA nunca pedirá dinero a cambio de servicios o asistencia.

La portavoz de Facebook dijo que un reporte reciente reveló que la compañía retiró mil millones de mensajes no deseados o "spam" de sus páginas entre octubre y diciembre del 2020.

Karla Ávila también reportó su cuenta robada en Facebook. Nos dijo que envió códigos que recibió en el celular a un estafador, que se presentó falsamente como una compañera de trabajo pidiendo ayuda. “Ella me pidió que le enviara un código para poder reestablecer su teléfono y yo mandé ese código pensando que era ella”, dice Karla.

Usando su identidad, el hacker comenzó a pedirle dinero a sus amigos que fueron muy generosos. “Como un total de $1400”, dice Karla.

Puede ser difícil recuperar una cuenta en Facebook robada por un hacker. Debes reportarlo a Facebook y crear un correo electrónico nuevo. No importa la oferta, nunca compartas tu información personal, ni contraseñas con otras personas. Recuerda que las organizaciones de gobierno no piden dinero para brindar ayuda.