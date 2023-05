Cómo encontrar un seguro de propiedad cuando tienes problemas en tu casa

Una televidente que no conseguía seguro de propiedad debido a las tuberías que tiene su casa recibe una importante llamada de una empresa aseguradora luego que Telemundo 51 Responde diera a conocer su caso.

En febrero les presentamos el caso de María Gómez que no conseguía seguro de propiedad porque su casa tiene tuberías de polibutileno.

Moises Ferro, dueño de Elite Plumbing Septic and Sewer, explica que "las tuberías poly pipes fueron usadas entre los años 74 y 95. La quitaron del mercado porque daban muchos problemas, tienen la tendencia de romperse en los empates o los ratones o roedores se las comían y empezaban a liquear y las casas se llenaban de agua".

"Mi casa en este momento no tiene absolutamente ningún problema de tuberías", asegura María, a quien su seguro le había enviado un documento con un aviso diciendo que en junio no le renovarían la cobertura porque están controlando el riesgo de la empresa. Algo que se conoce como “exposure and risk management” en inglés.

Luego de ello todas las aseguradoras que María contactaba la rechazaban hasta que expusimos su caso en Telemundo 51 y NBC 6, fue entonces cuando Alex Ray, un agente de seguros la contactó.

María Gómez cuenta que vinieron y le dijeron: "tranquilízate, hay solución".

Kimberly Rivas, agente de seguros de John Galt Insurance, "solamente porque tengan unas tuberías específicas no significa que no pueden tener seguro. Si lo hay, tienes que conseguir un agente al cual te pueda dar el tiempo de investigar qué compañía tiene el riesgo para poder aceptar".

Y eso fue lo que hicieron en la agencia de seguros John Galt, qunque las aseguras tradicionales no la cubrirían, consiguieron una privada.

"Ella tuvo que hacer algunas concesiones para conseguir cobertura", explicó Kimberly Rivas, .

La exclusión significa que le cubrirían todo menos daños por agua, un riesgo que decidió aceptar María. "Yo encontré esta póliza, Myriam te lo puede decir. No me cubre lo de la parte de las tuberías, pero fue accesible".

María dice que la póliza es mucho más económica, evita que el banco que tiene su hipoteca le imponga una póliza costosa y le da más tiempo para reunir dinero para cambiar las tuberías. Mientras tanto tomó los consejos de su agente.

"Nosotros le recomendamos que comprara un dispositivo, al cual automáticamente cierra el conducto de agua. Al momento de detectar un linqueo, una UHF, un fuera del conducto de agua. Porque lo que sucede es que digamos a la medianoche es cuando los líquidos suceden. Uno no se da cuenta, empieza a liquear y no hay control. Es positivo. Automáticamente cierra el conducto de agua", cuenta Kimberly Rivas.

"Myriam, estoy feliz. Te agradezco. No sabes con cuánto agradecimiento tenemos hacia ti, hacia los noticieros del canal 51, el canal seis, porque de verdad que eso hizo una diferencia", expresa agradecida María Gómez.

En cuanto a la aseguradora que le canceló su póliza, la oficina de regulación de seguros de la Florida dijo que “la aseguradora puede considerar la antigüedad de la casa, el techo, la plomería, el cableado eléctrico o la calefacción y el aire” al momento de ofrecer cobertura.

Lamentablemente muchos propietarios están perdiendo su cobertura por lo que se les recomienda contactar a varios agentes de seguro para encontrar una póliza que te acepte.