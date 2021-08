Aumento en primas de seguro de casa

Si te toca renovar tu seguro de casa seguramente has notado un incremento considerable en tu prima. Según expertos, los seguros de casa han aumentado en nuestra área y los propietarios tienen pocas opciones.

Dulce Suarez-Resnick ha trabajado en la industria de los seguros por más de 30 años, pero ni ella se salvó del aumento de 40 porciento que recibió cuando le llego la renovación del seguro de su casa. “Cuando la prima para un propietario es de un promedio de 3,500 dólares al año, un incremento de 40 porciento es más de 1,200 dólares”, dice Suarez-Resnick.

Ella dice que aumentó su deducible e hizo otros ajustes para amortiguar el golpe y termino pagando sólo 700 dólares más. “En este momento los aumentos están entre un 25 porciento y un 60 porciento en las renovaciones…es una combinación de las pérdidas que han tenido las compañías de seguro de los huracanes, las pérdidas que han sido de fraude, y el costo ahora del reaseguro de huracán”, dice.

Dulce Suarez-Resnick cuenta que sus clientes la han llamado desesperados. “Desafortunadamente todo el mundo tiene la misma historia; no podemos seguir pagando estos incrementos. No van a poder seguir viviendo en sus casas si no pueden pagar su seguro, especialmente si tienen una hipoteca”, dice Suarez-Resnick.

No son solo primas más altas dice Mark Friedlander, del Instituto de Información de Seguros. “Decenas de miles de personas en nuestro estado recibieron recientemente un aviso de no renovación, o una cancelación a mitad de período, obligándolos a salir a buscar cobertura nueva”, dice Friedlander.

Dulce Suarez-Resnick dice que trata de encontrarles otros seguros a sus clientes, pero “en muchos casos no hay otra opción y eso viene siendo por la edad del techo, por la edad de la casa, adonde están ubicados… hay muchas compañías que no están emitiendo (seguros) en Miami Dade y Broward”, dice.

Eso es especialmente cierto durante la temporada de huracanes dice Friedlander. “Tantos propietarios tienen problemas consiguiendo cobertura en el mercado privado que se han visto obligados a usar la aseguradora del estado”, cuenta. Dice que Citizens está recibiendo unos 5,000 clientes nuevos a la semana y van en camino a convertirse la aseguradora más grande del estado, algo que no es saludable dice.

Si te llega una renovación más alta o cancelación aconsejan hablar con tu agente para que te busque cotizaciones de diferentes aseguradoras y ver si te conviene aumentar tus deducibles o cambiar parte de tu cobertura. “Es posible que, si tuviera un incremento de mil dólares, no vamos a poder bajar los mil dólares, pero puede ser que podemos bajar 500, 600, 700 dólares de esos mil dólares del incremento”, explica Suarez-Resnick.