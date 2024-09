Elio Veliz, el José José cubano, emigra a México: “Estoy todavía alucinando”

Hace apenas unos meses aquí en Telemundo 51 conocimos la historia de un joven cubano, quien deslumbró en redes sociales por el gran parecido de su voz, a la del recordado cantante José José. Y ahora, Elio Veliz tomó la decisión de perseguir sus sueños, salir de Cuba y emigrar hacia México, el país de origen de su ídolo musical.

Telemundo 51 habló con él y nos cuenta sus planes. Lo más difícil para Elio fue dejar a su madre porque nunca se habían separado, pero sabe que haber emigrado era necesario para alcanzar sus sueños, que empiezan cristalizarse y de qué manera. Tuvo la oportunidad de presentarse en uno de los escenarios más importantes del país azteca.

“Estoy todavía alucinando y creo que es un sueño esto que me está pasando”, dice Elio.

Desde el balcón de su nuevo hogar, ahora en el DF, capital mexicana, Elio Veliz, conocido como el José José cubano, contempla el futuro con el que algún día soñó y sabía que en su natal Cuba iba a ser difícil alcanzar.

“Me inspiró salir de Cuba no solo para que mi carrera crezca sino también para darle una buena vida a mi familia”, explicó.

Su gran talento hizo que una empresa de representación de artistas pusiera sus ojos en él, y apenas llegó a al país de su ídolo José José, logró pisar uno de los escenarios más importantes del país.

“Fue despertar en Cuba y al otro día estar en otro país y luego presentarme en el auditorio nacional, eso fue a través de una convención BNB donde había muchos artistas, disqueras, managers y canté dos canciones, entre ellas El Triste”.

Con su tema inédito, titulado “Gracias”, cuyo fragmento pueden escuchar en el video que acompaña la nota, espera conquistar al público mexicano, pues ya prepara una gira por el país.

“Espero tener más canciones inéditas, espero tener pronto un disco, tener muchas presentaciones en México y poder brindarles el talento que Dios me regaló”.

Como muchos migrantes, a Elio también le tocó sacrificar lo que más ama para alcanzar sus sueños, su familia. Sus ojos entristecen al contarlo.

“Nunca me he separado de mi madre y creo que es una de las cosas más difíciles que me ha tocado, debe ser igual para ella. Cuesta mucho, pero los dos sabemos que esto es un plan de Dios, un propósito y creo que al final, al final de la tormenta siempre sale un arcoíris y espero pronto tenerla aquí conmigo y que disfrute de todas estas cosas bonitas que hay en México”, dijo conmovido.

Elio espera poder ayudar a toda su familia en Cuba, especialmente a su madre con el fruto de su trabajo en México y poder llevarla junto a él.