Miembros de la milicia de Venezuela hurgan en la basura para encontrar alimentos

Una miliciana bolivariana se hizo viral en las redes sociales por buscar comida en la basura. El hambre en los cuarteles venezolanos se hace cada vez más evidente. En los últimos días al menos dos milicianos han sido vistos hurgando en la basura para conseguir alimentos.

El caso más reciente es el de Ana Álvarez, una miliciana de 58 años que se hizo viral al recurrir a un basurero para saciar su hambre ya que perciben el equivalente a un dólar y medio de salario. Posteriormente, sus superiores le ordenaron retractarse públicamente.

Esta funcionaria, cuyos familiares también forman parte de los más de seis millones de venezolanos que han emigrado buscando un futuro mejor, alegó padecer depresión e inestabilidad mental, ofreció excusas usando de fondo un cuadro del Che Guevara dentro de una instalación militar.

“No tengo mi familia aquí, mi familia se fue, tengo 4 hijas, 10 nietos, se me fueron lejos y me siento depresiva a veces y triste por eso que me ha tocado irle a pedir comida a mi teniente” dice ella mientra otra persona le responde: "aquí está la bolsa Ana".

Son casi cuatro millones de milicianos en el país. Recientemente su perfil cambió de fuerza civil a militar al ser considerados un componente más de las fuerzas armadas bolivarianas. Hoy día son entrenados para el combate aún cuando su bienestar podría estar comprometido.

Los milicianos a diferencia de los otros cuerpos de seguridad de la nación, podrían desobedecer al comandante estratégico de las fuerzas militares venezolanas, si es su deseo, para acatar órdenes directas del presidente de la república si fuese necesario.