Accidente fatal en la autopista I-95 norte en Miami-Dade genera fuertes retrasos

Una mujer que intentaba cruzar en un tramo de la autopista I-95 Norte, en Miami, murió luego de ser golpeada por un vehículo este miércoles en la mañana, según confirmó la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés).

Debido al trágico accidente solo un carril de la transitada autopista permanecía abierto temprano en la mañana.

El accidente se produjo a la altura de la calle NW 2, cerca de la salida 2A, cuando una mujer peatón intentaba cruzar la autopista y fue impactada por una camioneta Honda SUV blanca, dijo FHP.

La mujer fue declarada muerta en el lugar, agregó FHP.

TRAFFIC ALERT: We are assisting @FHPMiami with an accident involving a pedestrian at Northbound I-95 and SW 8 Street exit (Exit 2A). Expect delays and road closures on SW 8 Street and I-95. MV pic.twitter.com/EPWyxFN5sr