El doctor Olveen Carrasquillo, investigador líder del programa científico, All of Us, explica la importancia de la participación de la comunidad latina de Miami en este estudio. La meta es reunir los datos médicos y ambientales de un millón de voluntarios en el país, con el objetivo de acelerar la investigación y los descubrimientos médicos con miras a desarrollar la medicina individualizada. Los voluntarios podrán obtener información genética y un estudio de su riesgo a padecer ciertas enfermedades. Para participar, visite: joinallofus.org/es

