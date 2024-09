Bad Bunny entre lágrimas: “El boricua no se merece esto”

El artista puertorriqueño Bad Bunny expresó su profunda preocupación por la situación que enfrenta Puerto Rico en medio de constantes apagones, cierres de negocios, problemas económicos y de infraestructura que afectan a la isla.

Durante su participación en el podcast “El Tony Pregunta”, Bad Bunny se mostró visiblemente conmovido al reflexionar sobre el futuro de su tierra natal.

“Puerto Rico no se merece esto que se vive a diario. Yo tengo un sueño y es el de vivir aquí por siempre y que la gente que amo viva aquí por siempre. Yo realmente me preocupo por Puerto Rico...el boricua no merece esto”, comentó el artista entre lágrimas.

En su conversación, Benito Martínez, nombre de pila del artista, también hizo un llamado a los jóvenes puertorriqueños para que se movilicen y participen activamente en las elecciones generales del próximo 5 de noviembre.

“Sí, es bueno denunciar las cosas en las redes sociales, es bueno salir a la calle a protestar, dejarse sentir como pueblo, pero creo que la protesta más grande es salir el 5 de noviembre a votar en contra de la gente que nos ha llevado a este despingue y cri#%$”, enfatizó Martínez.

Además de hablar sobre la crisis en Puerto Rico, Bad Bunny también abordó temas relacionados con su vida personal, su música, y sus raíces en Vega Baja, su pueblo natal.