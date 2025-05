Conversaciones: Javier Castillo de autopublicarse en Amazon a escritor superventas

Hoy en Conversaciones hablamos con Javier Castillo sobre las 8 novelas que ha escrito hasta el día de hoy. A Castillo muchos lo consideran un fenómeno en el panorama literario español porque autopublicó su primera novela “El día que se perdió la cordura” mientras trabajaba como consultor de finanzas y el éxito de ésta fue tan grande que lo impulsó a compaginar su trabajo con su pasión por la escritura hasta dedicarse a tiempo completo solamente a escribir.

Castillo nació en Málaga, España en 1987. Durante nuestra conversación nos contó que un día le vino a la cabeza la imagen de un hombre desnudo que venía con la cabeza de una mujer decapitada y pensó que en vez de escribir un cuento haría una novela. Con esa imagen en la cabeza Castillo comenzó a escribir “El día que se perdió la cordura” en los trayectos de tren mientras él viajaba a su trabajo en tren y en la tarde de nuevo durante su trayecto de regreso. Con la sencillez que lo caracteriza Castillo nos cuenta que se lo dijo a sus amigos y los invitó a una cerveza si leían la novela que había escrito; de igual modo se sorprendió cuando días después su novela era la más vendida en Amazon España. En solamente 2 semanas varias editoriales le comenzaron a hacer propuestas para publicar su primera novela y cuando 2 años después se publicó en papel se convirtió en una novela superventas.

“El día que se perdió el amor”

Su segunda novela se llama “El día que se perdió el amor” y está conectada a la primera “El día que se perdió la cordura” aunque nos dice que se pueden leer en cualquier orden. En “El día que se perdió el amor” tenemos a una chica que se presenta desnuda en la oficina del FBI con papeles que llevan los nombres de diferentes personas que comienzan a morir en esas fechas que lleva escrita en los papeles pegados a su cuerpo. Esta segunda novela al igual que la primera cuenta con la primicia de locura, destino y tienen muchos giros, de 60 capítulos hay 65 giros en la trama.

“Todo lo que sucedió con Miranda Huffs”

Su tercera novela “Todo lo que sucedió con Miranda Huffs” es su favorita según nos contó porque se notan las voces diferentes de los dos personas principales. La novela trata sobre una pareja en crisis que opta por irse a una cabaña, pero se van por separado y cuando el esposo llega a encontrarse con su esposa descubre dos copas de vino y ve sangre por todo el baño.

“La chica de nieve”

Su cuarta novela se la dedicó a su abuela quien no sabe leer porque como nos dijo “se crío en una época donde no se fomentaba la educación en las mujeres” pero esta novela en particular que Netflix adaptó a serie se convirtió en una de las más vistas de la plataforma y en su libro más popular hasta el momento. Castillo es uno de los autores más queridos en España mezclando la novela negra, con el suspenso y su literatura ha trascendido las fronteras con traducciones a más de 70 lenguas y millones de ventas a nivel mundial. Su quinta novela es “El cuco de cristal” en el que una doctora tiene un infarto y recibe un trasplante de corazón y como es típico en Estados Unidos la persona que recibió el trasplante puede conocer a la familia de la persona que se lo donó. En este caso la joven que recibió el trasplante descubre que el hombre que le donó el corazón esconde secretos oscuros.

En “La grieta del silencio” la acción arranca en 1981 en Staten Island, cuando aparece abandonada la bicicleta de un niño pero del pequeño no se ve ni el menor rastro. Treinta años después aparece un cadáver con los labios sellados y Miren Triggs, la protagonista de “La chica de nieve” y “El juego del alma” se une a un antiguo profesor de periodismo para investigar qué relación hay entre la desaparición del niño 30 años antes y el hallazgo de un cuerpo con los labios sellados.

En las 7 novelas que Javier Castillo ha escrito hasta el 2025 todas suceden en Estados Unidos y en nuestra conversación nos cuenta en primicia que su octava novela transcurre en las Islas Canarias y ya la está terminando de escribir.