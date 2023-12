Comisión de Derechos humanos informa violación de derechos humanos en Nicaragua

La Comisión Permanente de Derechos Humanos asegura que este año recibió denuncias de violaciones y le está dando seguimientos muy de cerca a algo que que ha llamado la atención a nivel nacional e internacional, y es la persecución contra la presidenta de la franquicia de Miss Nicaragua tras el histórico triunfo de su candidata.

El histórico triunfo de Miss Nicaragua como la mujer más bella del mundo ha provocado la ira del régimen Ortega-Murillo que ha desterrado a la presidenta de la franquicia Karen Celebertti acusándola de traición a la patria junto a su esposo e hijo que fueron encarcelados.

"Hoy en día no solamente se reprime a la prensa a los medios independientes, la libertad religiosa, sino cosas absurdas, concursos de belleza como Miss Nicaragua", advierte Roger Cataño, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.

Denis Darce, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, explica que "particularmente en Nicaragua -en este momento- ni siquiera puede celebrar el triunfo de Miss Universo, un evento tan sencillo y sin política que en el contexto nicaragüense la dictadura tiene temor a cualquier movimiento y forma de expresión que sale de su control".

La Comisión Permanente de Derechos Humanos asegura que esta persecución es el pan de cada día en un país que a diario se violan los derechos de los nicaragüenses tal como lo muestra el informe anual presentado este lunes, con casi 400 denuncias en lo que va el 2023.

Marcos Carmona, Secretario Ejecutivo de Comisión Permanente de Derechos Humanos, revela que "ha sido un año duro estar promoviendo y defendiendo derechos humanos desde el exilio".

El ex preso político nicaragüense Felix Maradiaga comenta que "una organización cómo está que ha estado documentando para que no se olvide, porque como se ha dicho siempre, sin memoria no puede haber justicia".

El concejal de Doral, Maureen Porras, advierte: "nos da mucho pesar porque hay personas que están sufriendo, el régimen sigue perpetuando estas violaciones y hay que pararlos".

Entre las denuncias registradas por la comisión hay torturas, asesinatos y la constante persecución policial como la que está viviendo Celebertti y su familia.

"Ver a una organización como Miss Nicaragua, que es cultural y no tiene ninguna implicación política como una amenaza esto solamente puede ser descrito como una fase de paranoia del régimen donde ve enemigo donde no los hay ... se han cerrado todos los espacios cívicos de la democracia en nuestro país".