Peronista Massa es el más votado en Argentina: va a balotaje con ultraderechista Milei

BUENOS AIRES - En un sorpresivo giro, el candidato peronista y ministro de Economía Sergio Massa fue el más votado el domingo en las elecciones presidenciales en Argentina, pero sin el respaldo suficiente para evitar un balotaje con su rival más cercano, el economista de ultraderecha Javier Milei.

Según el conteo oficial y con el 88% escrutado, Massa, que representa al peronismo moderado y desde hace un año está a cargo de la cartera de Economía, obtenía 36.24% de los votos, mientras que Milei lograba 30.22%.

Para ganar las elecciones un candidato debe alcanzar al menos el 45% de los votos válidos o 40% y una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo más votado. De lo contrario, las dos fórmulas con más sufragios se enfrentarán en un balotaje el 19 de noviembre. Quien resulte electo asumirá el poder el 10 de diciembre.

Con estos primeros resultados se revirtieron las expectativas de que Milei, quien atrajo a amplios sectores con sus promesas de erradicar la inflación y sus dardos contra la clase política tradicional, resultaría el más votado en estos cruciales comicios que tienen lugar en momentos en que la inflación es de casi 140% anual y la pobreza afecta al 40.1% de la población.

El apoyo obtenido por Massa en la provincia de Buenos Aires, tradicional bastión del peronismo que contiene a más de un tercio del electorado nacional, fue decisivo para que lidere la elección general.

El peronista pudo sumar votos respecto de las primeras abiertas y obligatorias de agosto pese a que durante su gestión como ministro se aceleró la suba de precios y aumentó la pobreza.

La inflación, la inseguridad y la falta de previsibilidad económica están al tope de las preocupaciones en las encuestas de opinión.

En tanto, Patricia Bullrich, líder de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio, fue la tercera más votada con 23.80% de los votos.

Al valorar los resultados, Jorge Arias, de la consultora Polilat, destacó de Massa “su vocación política, su vocación de poder, su capacidad política”.

“Nadie tiene a Massa como el gran economista. Como un político oportunista y audaz se tiró sobre la bomba de la economía en agosto del año pasado. No le fue muy bien, pero sigue intentando caminos que permitan mostrar que la agenda social de este gobierno se sostiene pese todas las dificultades económicas que tiene… demuestra que está batallando, aunque no lo resuelve", dijo Arias a The Associated Pres.

Massa ha dicho que cancelaría definitivamente la deuda de unos $44,000 millones que el país tomó en 2018 con el Fondo Monetario Internacional y prometió que logrará orden fiscal y superávit comercial. También ha persuadido al electorado peronista de que siga apostando por la fuerza que ha implementado un vasto tejido de ayudas sociales para los desfavorecidos.

El ministro ha advertido, además, que las políticas de Milei esconden un recorte de derechos básicos.

Por su parte Milei, de 53 años y quien fue la sorpresa en las elecciones primarias de agosto al ser el más votado, ha prometido sacudir al sistema político. El ultraliberal tiene un discurso en contra de la clase política tradicional, a la que tacha de “casta” de privilegiados, y ha sabido empatizar con amplios sectores populares que tienen su poder de compra pulverizado y han sido testigos de constantes escándalos de corrupción protagonizados por funcionarios públicos.

El economista, que se identifica con los expresidentes ultraderechistas Donald Trump de Estados Unidos y Jair Bolsonaro de Brasil, plantea en su plataforma electoral la desregulación del mercado legal de armas.

En los comicios también se renuevan 24 bancas del Senado y 130 de diputados nacionales y se eligen varios alcaldes y gobernadores, entre ellos el de la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante del país.

El presidente Alberto Fernández, dirigente peronista que no se presentó a la contienda debido a su mala imagen en las encuestas de opinión, desistió de buscar la reelección y la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), que enfrenta distintas causas por presunta corrupción, tampoco se postuló.

QUIÉNES VAN A LA SEGUNDA VUELTA

SERGIO MASSA

Tiene 51 años y es el candidato de la peronista Unión por la Patria y actual ministro de Economía aspira a liderar el gobierno desde hace años, la última ocasión en 2015.

Su periodo al frente de la cartera de Economía de algo más de un año ha incluido un aceleramiento de la inflación, un incremento de la pobreza y un desplome del valor del peso.

GETTY IMAGES Sergio Massa.

JAVIER MILEI

Tiene 52 años y es un economista ultraconservador que se postula como líder y candidato de La Libertad Avanza, fuerza con la cual ganó una banca de diputado en el Congreso en 2021.

Defiende una reforma integral del Estado mediante un recorte drástico del gasto público. Propone cerrar el Banco Central por considerarlo responsable de la emisión sin freno y dolarizar la economía como formas de aniquilar la inflación de cerca del 140% anual.

GETTY IMAGES. Javier Milei.

QUIÉNES SE QUEDARON EN EL CAMINO

MYRIAM BREGMAN

Tiene 51 años, es diputada y candidata del Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad.

Tiene una larga trayectoria como feminista y fue abogada querellante en varios juicios contra represores de la última dictadura militar (1976-1983).

Myriam Bregman.

No es la primera vez que aspira al gobierno, ya que en las elecciones generales de 2015 fue candidata a vicepresidenta por el mismo frente de izquierda.

Propone que “la crisis la paguen quienes la generaron, que son los grandes empresarios, los bancos y los terratenientes”, así como romper con el Fondo Monetario Internacional, no pagarle la deuda de unos $44,000 millones y que ese dinero se destine mejorar salarios y generar trabajo.

Ante la escalada de la inflación, propone que los salarios y las jubilaciones se ajusten una vez por mes. Rechaza la minería a gran escala y propone la expropiación de multinacionales que invierten en el sector minero y energético en Argentina sin indemnización.

PATRICIA BULLRICH

Tiene 67 años, es candidata y una de las principales líderes de la fuerza opositora Juntos por el Cambio, de centroderecha.

De origen peronista, fue variando su ideario político y en su más reciente cargo público ocupó el Ministerio de Seguridad durante el gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019).

GETTY IMAGES Patricia Bullrich.

Su programa tiene como objetivos una reforma del Estado y potenciar la producción. Defiende la independencia del Banco Central, el déficit cero, la eliminación de los impuestos a las exportaciones de granos y un sistema en el que convivan el peso y el dólar.

Se ha manifestado a favor de la libre circulación de la divisa estadounidense y prometió terminar con las restricciones cambiarias vigentes para incentivar la inversión. En el área de seguridad defiende la reforma del Código Penal para establecer un mayor marco de legítima defensa para los agentes de seguridad y la baja de edad de imputabilidad a los 14 años.

Él afirma que tuvo que dejar su puesto de titular de la Cámara de Diputados para hacerse cargo de la crisis en el peor momento, lo que incluyó difíciles negociaciones para refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

Promete reducir la inflación, incrementar la producción, mejorar el poder de compra de los asalariados, equilibrio fiscal, superávit comercial, un tipo de cambio competitivo y desarrollo con inclusión.

También defiende la privatización de las empresas públicas y la eliminación de impuestos.

Además, está en contra del aborto, rechaza que el cambio climático se deba a la acción del ser humano, cuestiona el programa de educación sexual en las escuelas y se identifica con los ultraderechistas Jair Bolsonaro y Donald Trump, expresidentes de Brasil y Estados Unidos.

JUAN SCHIARETTI

Tiene 74 años y es el candidato de Hacemos por Nuestro País.

Es un veterano peronista contrario al kirchnerismo que está finalizando su tercer mandato como gobernador de la provincia de Córdoba, el segundo distrito electoral del país.

GETTY IMAGES Juan Schiaretti.

Su discurso de campaña se enfocó en destacar las políticas llevadas a cabo en la provincia, como terminar con el déficit fiscal.

Para bajar la inflación propone “prudencia y disciplina en la emisión monetaria, equilibrio fiscal, recomposición de reservas y una inteligente política de ingresos”. Propugna un país federal, en el que una de las prioridades es la reconstrucción del sistema ferroviario, la ampliación de la jornada escolar en el nivel primario y mejorar la educación superior.