México analiza sacar de prisión a “El Jefe de Jefes”: cumpliría su sentencia en casa

CIUDAD DE MÉXICO - Miguel Ángel Félix Gallardo, histórico capo del narcotráfico conocido como "El Jefe de Jefes", podría concluir su sentencia en resguardo domiciliario, informó el director general del Sistema de Prevención y Reinserción Social, Antonio Pérez Juárez.

La decisión se tomaría en función de varios factores: su edad, sus condiciones de salud y la conducta observada a lo largo de los 32 años que tiene preso.

“Su desarrollo es el de la mayoría de la población penitenciaria, por su edad, por su salud, se limitan sus actividades, ya no realiza ninguna actividad laboral, porque ya no le es posible, es una persona que no nos genera ningún problema, es una persona disciplinada”, detalló el funcionario.

Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, fue condenado en 2017 a 37 años de prisión por el asesinato en 1985 del agente Enrique Camarena, de la agencia estadounidense antidrogas (DEA), aunque llevaba en prisión preventiva desde 1989.

Pérez Juárez aseguró que un juez será el que tomará la decisión a partir de un dictamen de comportamiento elaborado por la autoridad penitenciaria sobre "El Padrino", quien permanece en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco.

Anteriormente la familia de Félix Gallardo había solicitado un recurso para que concluyera su sentencia fuera de prisión, que fue desechado, y el propio "Jefe de Jefes" habló de esa posibilidad en una entrevista exclusiva que concedió a Telemundo hace unos meses.

DISCIPLINA Y BUENA CONDUCTA

El funcionario mexicano se refirió a las razones de comportamiento que posibilitarían el paso de una cárcel a una prisión domiciliaria de Félix Gallardo.

“Es una persona que jamás tuvo una riña, no consume drogas ni mucho menos alcohol, es una persona que se ha conducido con respeto al interior del centro y creemos que por su edad y su enfermedad, tiene todo el derecho de tener una reclusión domiciliaria”, subrayó Pérez Juárez.

Félix Gallardo no está bajo custodia en alguna área especial del centro penitenciario, es parte de un grupo de 153 reos, con los que no tiene riñas.

Además, destacó que quien es considerado uno de los fundadores del desaparecido Cártel de Guadalajara, junto con Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, actualmente padece de diabetes, la pérdida de un ojo y un oído, así como problemas gastrointestinales.

“Periódicamente se le están checando las funciones vitales, la presión, el azúcar, se hacen estudios de laboratorio, contamos con laboratorios, cuando hay necesidad en dos ocasiones porque la ley nos obliga y cumplimos la ley, fue trasladado en a un hospital particular, para una operación de la vesícula y otra para una serie de estudios”, afirmó

Pérez Juárez agregó que recurrentemente hay médicos del Hospital Civil de Guadalajara que acuden a dar atención médica a los internos y que estos servicios médicos no son exclusivos, ya que todos los reos tienen derecho.