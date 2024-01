“Yo no lo iba a agredir de ninguna forma”: Últimos detalles sobre polémica entre comisionados

El comisionado Miguel Ángel Gabela habló con Telemundo 51 el viernes sobre el altercado con el comisionado Joe Carollo que casi terminó en un enfrentamiento físico durante la primera reunión de la Comisión de Miami de este 2024.

“Yo le pido disculpa a los residentes y a los votantes que tuvieron que ver eso”, dijo el comisionado Gabela a Telemundo 51 este viernes.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Ante la pregunta de si iba a agredir al comisionado Carollo, Gabela dijo: "No, yo no lo iba a agredir de ninguna forma, yo lo que le iba a decirle es que me diga en la cara todas las mentiras que estás diciendo de mí y mi familia por meses y meses".

Momentos antes del confrontamiento, el comisionado Joe Carollo estaba comenzando a comentar que las acciones del comisionado Miguel Ángel Gabela al querer despedir a la abogada de la ciudad estaban vinculadas a los empresarios de la Pequeña Habana que lo demandaron (a Carollo), algo que Gabela niega rotundamente.

El comisionado Manolo Reyes también conversó con Telemundo 51 y expresó su desaprobación ante lo sucedido la noche del jueves.

“A mí me gusta que las cosas se hagan con decorum y lo que pasó anoche fue un bochorno para mí, para todos los que están viendo y la ciudad”, dijo el comisionado Reyes.

A pesar de los inconvenientes, Gabela tuvo varios logros la noche del jueves, incluyendo que al fin su casa vuelve a ser parte del Distrito 1, después que el alcalde vetó la última votación porque Gabela había participado en esa votación. Esta vez Gabela se ausentó y la resolución se aprobó 3 a 1, el único voto en contra, siendo el de Carollo.