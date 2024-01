Videos de robos de bolsos de lujo en restaurantes de Brickell podrían mostrar a la misma sospechosa

Más videos mostrando robos de bolsos de lujo han salido a la luz. La policía de Miami dice que podría tratarse de la misma persona que le robó el bolso a una turista puertorriqueña en un restaurante conocido en Brickell el pasado viernes.

En todos los videos se ve a una mujer caminar por entre las mesas y rápidamente agarrar los bolsos que cuelgan de las sillas.

“En estos dos videos la vemos haciendo la misma cosa”, dijo el portavoz de la policía de Miami, Mike Vega.

En uno de los videos, vistiendo de blanco y con una chaqueta amarrada a su cintura, se observa cuando se lleva una de las carteras sin que la persona que está en la mesa lo note.

Desde otra perspectiva, pero esta vez en la barra de un restaurante, la misma mujer, y de la misma forma, agarra otra cartera y rápidamente sale de la tienda.

“Frustrada, triste, molesta y con rabia”, dijo Marisol Hernández.

Fue el pasado viernes cuando Marisol Hernández denunció el robo de su cartera Gucci, también en un conocido restaurante de Brickell.

“A la hora de pagar voy a buscar la cartera y no estaba ..entonces yo digo se cayó…la puse en otro lado..me puse nerviosa y me di cuenta de que no estaba”, dijo Hernández.

Los videos que hoy se dan a conocer corresponden a septiembre del año pasado.

En el reporte de la policía se menciona el robo de dos bolsos de lujo en diferentes ocasiones. Un bolso YSL de un costo estimado de $7,500 y un bolso Tory Burch de $200.

Fuera de cámaras, otra de las víctimas le dijo a Telemundo 51 que, minutos después de notar el robo de su cartera, vio transacciones con sus tarjetas de crédito en tiendas cercanas.

Cuando Telemundo 51 habló con el portavoz de la policía de Miami, explicó que, si la mujer que se ve en los videos llega a ser la misma persona, se trataría de alguien que tiene experiencia en este tipo de robos.

“Quiere decir que, si es esta la misma persona, ella lo estaba haciendo por un tiempo y seguro que hay más víctimas allá afuera…”, dijo Vega.

“Es importante que cuando las damas van a restaurantes o bares estén pendientes de sus carteras… que lo pongan en un asiento al cruzar, que no tengan acceso a donde las personas están caminando”, dijo Vega.