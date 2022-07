Video muestra cuando una adolescente de 13 años es detenida durante una protesta a favor del aborto

Un video compartido en redes sociales muestra el arresto de una adolescente de 13 años, que protestaba a favor del derecho al aborto en Lakeland.

La protesta, que se llevaba a cabo en el Munn Park en Lakeland el 4 de Julio, fue descrita como una manifestación pacífica, por la madre de la menor, quien es abogada.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

"Hicimos que la gente compartiera sus historias sobre cómo la anulación de Roe v. Wade los afectó y cómo sienten que la decisión es incorrecta", dijo la madre de la niña, Lauren Johnson, en un video viral de TikTok. "Estaban de pie y usando micrófonos".

De acuerdo con la versión de Johnson, los oficiales de la policía de Lakeland estaban frustrados por el uso de micrófonos y megáfonos y dirigieron su atención hacia la joven, que estaba al frente de la manifestación con un megáfono.

"[Mi hija] tenía un megáfono, y estaba gritando 'mi cuerpo mi elección (my body my choice),'" dijo Johnson en el video compartido en redes sociales. "Cuando [the officers] llegaron alrededor de la esquina, decidieron que la iban a convertir en el objetivo y arrestarla”.

La niña se puede ver envuelta en una bandera del Orgullo LGBTQ mientras dos oficiales la escoltaban fuera de la protesta. Ahora está siendo acusada de un delito menor de segundo grado por una violación de la ordenanza de ruido.

De acuerdo con David Haas, el abogado que está defendiendo a la menor, los cargos están relacionados con la reciente ley de Florida sobre sonidos y ruidos molestos que entró en vigor el 1° de Julio.

“No creemos que el megáfono sea aplicable a la ordenanza, por lo que lo investigaremos, si fue apropiado o no para el arresto”, dijo Haas.

Como se muestra en el video, los oficiales escoltaron a la niña a su vehículo cuando estaba visiblemente alterada. Detrás de ella, la madre de la niña gritó "¡No te resistas!" y "¡Mamá está justo detrás de ti! ¡Estás bien!".

El abogado dijo que desde que la menor llegó a la estación policial, ella fue retenida por aproximadamente una hora y no se le permitió ver a su madre. Según Johnson, la adolescente fue interrogada sin la presencia de sus padres, lo que a su juicio es una violación de sus derechos.

La niña fue liberada de la estación con una citación para comparecer ante el tribunal el 9 de agosto. Inmediatamente después de su liberación, la niña y su madre regresaron a la protesta.

NBC 6, canal hermano de Telemundo 51, se comunicó con el Departamento de Policía de Lakeland para obtener comentarios sobre este incidente, pero al momento de escribir esta nota no ha obtenido respuesta.